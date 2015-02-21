  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

تا اواسط هفته جاری/

بارش برف و باران در خراسان رضوی ادامه دارد

بارش برف و باران در خراسان رضوی ادامه دارد

مشهد-بارش برف و باران که از روزهای پایانی هفته گذشته نواحی مختلف خراسان رضوی را فرا گرفته با بارش شدید برف در محورهای قوچان و درگز در روز شنبه ادامه یافت و تا اواسط هفته جاری ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره پیش بینی سازمان هواشناسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طی امروز و فردا با تقویت و گسترش سامانه بارشی بر روی استان خراسان رضوی بارش های بسیار خوبی در سطح استان پیش بینی می شود بیان کرد: بارش ها در نواحی جنوبی و مرکزی استان به شکل رگبار و رعد و برق و در نواحی شمالی و کوهستانی به صورت برف و باران پیش بینی می شود.

 یحیی قائنی پور ادامه داد: بیشترین حجم بارش طی امروز در نیمه جنوبی و در روزهای یکشنبه و دوشنبه در اکثر نقاط استان موجب آّبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها خواهد شد.

وی مه گرفتگی و در طول روز وزش باد نسبتا شدید را از جمله پدیده های قالب عنوان کرد.

وی برای اکثر نقاط استان آسمان نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط مه آلود و در  بعضی ساعات با بارندگی  و در نواحی کوهستانی به شکل برف  و در نواحی مستعد با احتمال بارش تگرگ پیش بینی کرد.

مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز صبح امروز با انتشار گزارشی از بارش شدید برف در جاده های منتهی به شهرستان قوچان خبر داد.

بنا بر این گزارش در حال حاضر برف شدید در محور های قوچان- درگز و قوچان - باجگیران در حال بارش است و رفت و آمد در این محور ها با زنجیر چرخ میسر است.

بر اساس این گزارش در جاده های مشهد - قوچان، مشهد - تربت حیدریه، مشهد - سبزوار و مشهد- کلات نیز ریزش باران ادامه دارد.

در حال حاضر تمامی جاده های استان خراسان رضوی باز و تردد در آنها جریان دارد.

کد مطلب 2501852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها