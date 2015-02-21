حضور پررنگ گردشگران خارجی درکرمان/ایجادخانه های گردشگری درروستاها

محمد جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر نوروز را فصل اصلی گردشگری در سفرهای داخلی دانست و اظهار داشت: در این ایام سفرهای داخلی به اوج خود می رسد.

وی کرمان را یکی از میزبان های اصلی این حوزه دانست و افزود: امسال شرایط گردشگری کرمان در مقایسه با سال های گذشته کمی متفاوت تر است به دلیل اینکه طی سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر حضور گردشگران خارجی در کرمان هستیم.

جهانشاهی با اشاره به اینکه در سال های گذشته طی ایام نوروز معمولا صرفا میزبان گردشگران داخلی بودیم، ابراز داشت: نوروز امسال از اواخر اسفند ماه میزبان گردشگران خارجی نیز خواهیم بود که رزوهای آنها در هتل های کرمان انجام شده است.

استانداردسازی ۴۰ درصد ظرفیت های اقامتی استان کرمان

سرپرست معاونت گردشگی میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به رشد صنعت گردشگری در استان کرمان گفت: جلساتی توسط اداره کل میراث فرهنگی و تعداد زیادی از دستگاه های استان کرمان در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر برگزار شده و هماهنگی هایی صورت گرفته است و بنا داریم امسال بهترین میزبانی از گردشگران در استان کرمان را داشته باشیم.

۴۰ درصد ظرفیت های اقامتی استان کرمان طی سال جاری استانداردسازی شده و اکنون شرایط مناسب مورد نیاز گردشگران در استان کرمان فراهم است. وی از استانداردسازی ۴۰ درصد ظرفیت های اقامتی استان کرمان طی سال جاری خبر داد و گفت: اکنون شرایط مناسب مورد نیاز گردشگران در استان کرمان فراهم شده است.

این مسئول با اشاره به رایزنی با صندوق مهر امام رضا (ع) برای ارائه کمک های حمایتی این صندوق به منظور بهبود خدمات گردشگری استان کرمان، افزود: این خدمات می تواند باعث تغییرات خوبی در زمینه خدمات گردشگری طی سال جاری و سال های آینده شود.

سرمایه گذاری سه میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه گردشگری

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از سه میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در بخش اقامتی شهر کرمان در حال هزینه کردن است، ابراز داشت: با تلاش شبانه روزی که در حال انجام است می توان ادعا کرد برخی هتل های کرمان از صفر شروع کرده اند.

سرپرست معاونت گردشگی میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به اینکه این قبیل اقدامات در سایر شهرستان ها نیز در حال انجام است، گفت: امیدواریم با اقداماتی که در قالب طرح های بازسازی و بهسازی در حال انجام است بتوانیم خدمات خوبی را به گردشگران ارائه کنم.

تکمیل بخش اعظم ظرفیت اقامتی هتل های کرمان

جهانشاهی گفت: رزوهایی که از سوی گردشگران صورت گرفته متفاوت از سال های گذشته بوده و در حال حاضر ظرفیت بخشی از هتل های کرمان برای ایام نوروز تا حدی زیادی تکمیل شده است.

وی گفت: به دنبال ایجاد فضاهای اقامتی جدید هستیم تا افرادی که در آینده به کرمان سفر می کنند احساس کمبود فضا برای اقامت نداشته باشند.

طرحی در مناطق روستایی و مناطقی که کمتر زیرساخت در آنها وجود دارد اجرا می شود که براساس آن بحث توسعه خانه های روستایی یا خانه های گردشگری پی گیری می شود ایجاد خانه های گردشگری در روستاها

این مسئول با اشاره به این نکته که استان کرمان نیازمند فضای اقامتی بهتری است، افزود: در این راستا طرحی در مناطق روستایی و مناطقی که کمتر زیرساخت در آنها وجود دارد اجرا می شود که براساس آن بحث توسعه خانه های روستایی یا خانه های گردشگری پی گیری می شود.

جهانشاهی یادآور شد: این خانه ها امسال درچرخه خدمات قرار گرفته و مردم در روستاها براساس یکسری ضوابط و استانداردها در این حوزه مشارکت می کنند.

وی از اجرای طرح تاکسی راهنما در شهر کرمان خبر داد و ابراز داشت: برخی از رانندگان تاکسی ها آموزش های لازم را در بخش گردشگری را فرا گرفته و در چرخه قرار خواهند گرفت.

مرمت و بهسازی موزه های استان کرمان

سرپرست معاونت گردشگی میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به آغاز اجرای یک پروژه آموزشی در حوزه گردشگری از هفته گذشته در کرمان، تصریح کرد: این پروژه تا ۱۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: در قالب این پروژه ۱۰۰۰ نفر از ۱۰ هزار نفر ساعت برنامه آموزشی در حوزه های مختلف بهره مند خواهند شد که این امر منجر می شود نوروز امسال با شرایط بهتری میزبان مسافران نوروزی در استان کرمان باشیم.

جهانشاهی در خصوص آماده سازی بناهای تاریخی کرمان برای ایام نوروز ابراز داشت: این نقاط در استان شناسایی شده هستند در مسیر برطرف کردن مشکلات انها اقدامتی صورت گرفته است.

وی از مرمت و بهسازی موزه های استان کرمان خبر داد و گفت: صنعت گردشگری در استان ها کرمان به دلیل ظرفیت های فراوانی که دارد می تواند در اقتصاد استان بسیار تاثیرگذار باشد.