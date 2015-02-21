به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي با حضور مقامات وزارت نیرو، سازمان انرژی های نو ایران، سازمان بهینه سازی انرژی ایران، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران گشایش یافت.

در این نمایشگاه که تا ۵ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا است، شرکت‌ها، سازمان‌ها، صنعتگران و متخصص ايراني و خارجی، نوین ترین و جدیدترین محصولات، خدمات و تکنولوژي هاي مرتبط با انرژي هاي نو و تجديدپذير و نيز صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده اند.

در این نمایشگاه، جدیدترین دستاوردها و فن آوري هاي این حوزه از جمله انواع آبگرمکن هاي خورشيدي، سيستمهاي گرمايشي خورشيدي، نرم افزار مانيتورينگ مولدهاي خورشيدي، نيروگاه هاي خورشيدي، سیستم های خورشیدی، پنل‌هاي خورشيدي، توربين هاي بادي و سيستم‌هاي هيبريدي، تجهیزات انرژي خورشيدي و بادي، مميزي انرژي و سيستم‌هاي هيبريدي، شبکه‌هاي توزيع برق، لامپ کم مصرف، ديتا لاگر، سيستم‌هاي مديريت مصرف انرژي، چراغ‌هاي ال ای دی، كنتورهاي ديجيتال، توليد و بهينه سازي ادوات و انواع باطري‌هاي یو اس پی، ارائه شده است.

برنامه ریزی برای بازدید چند هیات مختلف اقتصادی و دانشگاهی داخلی و خارجی و برگزاری دو همایش و چند نشست علمی و تخصصی، برخی از برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

ارتقای سطح علمی و عملی متخصصان حوزه انرژی های نو، بهینه سازی انرژی، معرفی ظرفیت های جدید کشور، ارائه و آشنائی با فناوری های روز دنیا، ایجاد بستر لازم برای بهره مندی حداکثری از منابع تجدیدپذیر و اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف و بهره وری انرژی در جامعه، برخی از اهداف برگزاری هفتمین نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي است.

هفتمین نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي از امروز تا ۵ اسفندماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه‌مندان است.