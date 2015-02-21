حاشیه نباید مانع کار اصلی شود /ضرورت بازنگری نظارت در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم رونمایی از سامانه آنلاین صدور پروانه مطب پزشکان که صبح شنبه در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، افزود: عده ای هنوز معتقدند همه موضوعات حوزه سلامت باید وابسته به دولت باشد و عنوان حاکمیتی به آن الصاق می کنند؛ در حالیکه دولت هیچ کجا کارآمدتر از مردم نیست.

وی، وظیفه اصلی دولت را نظارت و سیاست گذاری دانست و افزود: متاسفانه نظارت ها در حوزه سلامت قوی نیست و می بایست یک بازنگری هم در سازمان نظام پزشکی و هم وزارت بهداشت صورت گیرد، به نحوی که مردم احساس کنند ما مدافع حقوق آنها هستیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: خیلی بد است که مردم فکر کنند ما فقط منافع صنفی را در نظر می گیریم در حالیکه چنین نیست. اگر کسی تخلف کرد باید راهکار تظلم خواهی برای مردم باز باشد و البته این فرآیند بازدارنده باشد.

هاشمی ادامه داد: نباید مشکل قوه قضائیه در ارتباط با حجم پرونده های قضایی به سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت منتقل شود.

وی با اشاره به حاشیه هایی که در حوزه سلامت وجود دارد، تاکید کرد: حاشیه ها نباید باعث شود کار اصلی خودمان را انجام ندهیم. زمان ثابت خواهد کرد که جامعه پزشکی در خدمت مصالح مردم است.