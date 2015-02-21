برگزاری چندین همایش ملی باعث افتخار دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دکتر حسینعلی شیبانی با تبیین سه دهه خدمات و کارنامه این واحد دانشگاهی در منطقه جنوب شرق استان تهران اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نهادی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و دستاورد های سه دهه این دانشگاه اوراق رنگین و زرین نظام اسلامی در عرصه آموزش عالی است.

این مسئول گفت: برگزاری همایش ملی نماز (سراج) در سالن اجتماعات دانشكده كشاورزی، برگزاری همایش منطقه ای قیام 15خرداد طی شش سال متوالی، برگزاری همایش یک روزه تبیین اندیشه های امام خمینی (ره ) به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، دیدار با مسئولین و ائمه محترم جمعه شهرستانهای ورامین ،پیشوا و قرچک در شروع سال تحصیلی از جمله برنامه های فرهنگی دانشگاه است

وی افزود: سخنرانی رئیس واحد در نماز جمعه شهرستان ورامین و پیشوا ، راه اندازی مشاوره های دانشجویی در بخشهای فرهنگی، اجتماعی با حضور استادان، برگزاری هفته کتاب و تشویق ناشران برتر شهرستان، برگزاری مراسم روز معلم شهادت استاد فرزانه مطهری،مشارکت در برگزاری کنگره شهدای دانشجو استان تهران ، برگزاری باشکوه برنامه های هفته دفاع مقدس از دیگر برنامه های فرهنگی است.

شیبانی اضافه کرد: برگزاری مراسم ویژه برای دانشجویان جدیدالورود، برگزاری برنامه های متنوع به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، تجدید میثاق دانشگاهیان با امام راحل (ره)وپذیرایی از مدعوین مراسم در مرقد مطهر به تعداد 1500نفر، برگزاری نشست با کارکنان واحد واهداء یک جلد کتاب فرهنگی به مناسبت آغاز سال 93، برگزاری نشست فرهنگی با مدیران گروه و پرسش و پاسخ با دانشجویان ، استادان و کارکنان، برگزاری هم اندیشی فرهنگی(بین استادان حوزه و دانشگاه وتأسیس دبیرخانه حوزه ودانشگاه در واحد)، برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه استادان و دانشجویان، تشكیل كمیته های تبیین وترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های فرهنگی اجرا شده در سال جاری است.

این مسئول گفت: برگزاری برنامه های متنوع در دهه ولایت، فعالیتهای ماه مبارک رمضان با بیش از 50 عنوان برنامه، مشارکت واحد ورامین –پیشوا در همایش سبک زندگی و برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب از دیگر برنامه های اجرا شده است.

وی یادآور شد: فوق برنامه های فرهنگی شامل نصب استند وبنر تبلیغاتی در سطح واحد با موضوعات مختلف فرهنگی، برگزاری مراسم بزرگداشت فردوسی در دانشکده علوم انسانی، برگزاری مراسم اعیاد و وفیات،برگزاری جشن سالگرد تاسیس واحدوضیافت رمضان با حضور هنرمندان کشوری،برگزاری اردوی ضیافت اندیشه دانشجویی با همکاری نهاد رهبری در استان تهران