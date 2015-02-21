از دیپلماسی عمومی غفلت نکنید/ برگ برنده را از دست دشمن بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا طی نامه ای به تیم مذاکره کننده هسته ای در خواست کرد؛ «قبل از اینکه طرف مقابل زیر میز بزند و همه ما را در شوک خیانت و بدقولی و بد اخلاقی فرو برد، زیر و روی میز را برای افکار عمومی غرب یکی کنید»

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

يُرِ‌يدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ‌ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّـهُ مُتِمُّ نُورِ‌هِ وَلَوْ كَرِ‌هَ الْكَافِرُ‌ونَ؛ سوره الصف/8

فرزندان انقلابی ملت ایران، اعضای محترم تیم مذاکره کننده ی هسته ای،

سلام علیکم.

سالگرد پیروزی خون بر شمشیر، پیروزی حقانیت اسلام ناب محمدی بر جهل اسلام امریکایی و پیروزی مقاومت و ایستادگی بر استکبار جهانی بر رهبر معظم انقلاب ، شما عزیزان و ملت شریف ایران مبارک و فرخنده باد.

موقعیت حساس کنونی در مذاکرات و تقارن آن با سالروز انقلاب اسلامی که یادآور مجاهدت های امام خمینی (ره) و شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی است، ما را بر آن داشت تا به عنوان فرزندان ایران اسلامی که در تعامل مستقیم با فرهیختگان و اساتید و مردم اروپا هستیم، نکاتی را با هدف همیاری با شما فرزندان انقلاب که در خط مقدم مذاکره با بدخواهان انقلاب هستید در میان بگذاریم.

آن چه در این برهه حساس و پیچ تاریخی انقلاب از سوی جبهه استکبار هدف قرار گرفته است تحقیر عزت ملی ایران انقلابی و اسلام سیاسی است، چرا که برای آنان واضح و مبرهن است که کلید موفقیت راهبردی و بسط تفکر انقلابی در جهان اسلام همین عزتمندی در مواجهه با سرکشان و زور گویان بوده و هست. ما عمیقا بر این باوریم که حفظ دستاوردهای هسته ای کشور نه صرفا دفاع از استقلال علمی واقتصادی کشور، بلکه دفاع از عزتمندی و تفکر انقلاب اسلامی در گستره جهانی آن است. لذا عمیقا خواستار بروز و نمود یک مواجهه عزتمندانه و هم تراز گفتمان جهانی انقلاب اسلامی در مسیر مذاکرات هستیم و از هرگونه حرکتی که شائبه عدول از این مسیر را به ذهن متبادر نماید بر حذر میداریم.

ملت فهیم و بصیر ایران ضمن آرزوی پیروزی و رسیدن به یک توافق خوب و یک مرحله ای و برچیده شدن بساط تحریم زورگویان، هرگونه شکست احتمالی در مذاکرات را نتیجه ی زیاده خواهی استکبار جهانی می داند و ایستادگی فرزندان انقلابی خویش را خواهد ستود و با اتکای به داشته های خود حربه ی تحریم را بی اثر خواهد کرد. لذا درخواست ما این است که چشم انداز مذاکرات را راهبردی و در مسیر اقناع منطقی جامعه جهانی برای پذیرش مبانی به حق انقلاب ببینید.

بعنوان فرزندان شما و ملت معزّز ایران در میان اقشار مختلف مردمی کشورهای اروپایی، توصیه می کنیم از ظرفیت بسیار مهم دیپلماسی عمومی غفلت نکرده و بیش از پیش استفاده نمایید. این برای ما آزار دهنده هست که رئیس جمهور ما و وزیر خارجه ی ما اعلام می کنند که ایران عزتمند هرگز تحت فشار تحریم ها پای مذاکره نیامده ولی متاسفانه در سطح عموم مردم و دانشگاهیان عادی اروپا چنین تصوری وجود ندارد و بیشترین تصور همانی است که دولت های غربی اذعان می کنند. علت این موضوع نیز صرفا رسانه های زنجیره ای غربی نیست بلکه بنظر می رسد یکی از دلایل اصلی آن عدم توجه کافی و بصورت همزمان در زمینه دیپلماسی عمومی بوده است. این یک نشانه ی میدانی است که باید در محاسبات استراتژیک بعدی و بویژه اعلام نتیجه نهایی مذاکرات در نظر گرفته شود. ما قبول داریم که تیم مذاکره کننده در سطح سیاست های رسمی و پشت درهای بسته، توانسته به این اقناع برسد و دیگران را برساند که در صورت به نتیجه نرسیدن، مسئولیت آن با طرف های غربی است نه جمهوری اسلامی ایران. ولی بسیار دشوار است که افکار عمومی اروپا این را بپذیرد. چرا که "مذاکرات بسته"، بهترین شیوه برای کسانی است که کنترل افکار عمومی را در دست دارند نه آن کس که لزوما حق با اوست. پشت درهای بسته شاید امیدی به پذیرش حرف حق شما از طرف سیاستمدارانی که آگاهانه حق را از مسیرش خارج کرده اند نباشد ولی امروز در میان مردم و بویژه جوانانِ اینجا روحیه ی حقیقت جویی زنده است و مسیر دسترسی به آن هم، دیپلماسی عمومیست نه حرفه ای.

امروز اشتیاق برای شنیدن حرف نوی انقلاب از هر زمانی بیشتر است و شما امروز در کانون توجهات هستید و بنابراین بهترین فرصت را دارید تا حرف انقلاب را با ادبیاتی که در شأنش هست، فارغ از ملاحظات سیاسی، بزنید و حربه ی سیاسی دشمن را کم اثر کنید.

با وضعیت کنونی افکار عمومی اروپا، در صورت شکست مذاکرات، طرفهای غربی به مدد رسانه هایشان بیشترین هزینه را به اعتبار انقلاب اسلامی و در درجه ی بعدی رهبری نظام وارد خواهند نمود. شما با توجه به ظرفیت ها و توانایی هایی که دارید می توانید این برگ برنده را از دست دشمن بگیرید. قبل از اینکه طرف مقابل زیر میز بزند و همه ما را در شوک خیانت و بدقولی و بد اخلاقی فرو برد، زیر و روی میز را برای افکار عمومی غرب یکی کنید.

امروز و بعد از اشاره ی اخیر رهبر معظم انقلاب به رفتار منطقی و حداکثری تیم مذاکره کننده، زمان آن است که حرف های پشت درهای بسته را با ملت ها در میان بگذارید. با مردم اروپا و آمریکا مستقیما سخن بگویید. به ظرفیت عظیم رسانه های غیر دولتی و مستقل توجه حداکثری نمایید. به دانشگاهها و اندیشکده های انتقادی غرب سفر کنید؛ نمایندگانتان را بفرستید. حرفهای بسیار مستدلتان را با جوانان و دانشجویان و دانشگاهیانشان بزنید که همانا کارنامه ی شما روشن است. از عقبه ی استراتژیک انقلاب اسلامی در دنیا که همانا ملت های آزادی خواه و ظلم ستیز هستند و شبکه ی قدرتمند ایرانیان دلبسته به عزت و سرافرازی ایران عزیز مقیم خارج از کشور، یاری بجویید تا بر امپراطوری رسانه ای صهیونیستی غلبه کرده و سخن حق انقلاب را به افکار عمومی جهانیان برسانید.

همه باید توجه داشته باشیم که دوری از جامعه عمومی و مشغول شدن به شبکه های رسمی اطلاع رسانی و ادبیات بسته ی سیاسی، می تواند چهره ای در حد کشور منزوی کره شمالی از ایران سرافراز در میان مردمان غربی ایجاد کند. تلاشی که بیش از ده سال است در راس سیاست گذاری های شبکه های زنجیره ای رسانه ای قرار دارد.

اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان با بیش از 60 انجمن اسلامی در سرتاسر اروپا آمادگی همکاری با دولت محترم جهت تنویر افکار عمومی (خصوصا فرهیختگان و دانشگاهیان) اروپا در زمینه مذاکرات هسته ای را دارد. بی شک عزت و پیروزی و سربلندی از آن مومنین است و دشمن دون نخواهد توانست مانع تشعشع نور پر فروغ اسلام ناب محمدی به پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در قلوب ملت های آزاده در اقصی نقاط جهان شود.

والسلام علی من اتبع الهدی

اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا