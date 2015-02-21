ضرورت اعتمادبه بخش خصوصی در حوزه درمان/سیستم های بانکی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه جمعه در مراسم افتتاح فاز اول بیمارستان بین المللی تبریز گفت: یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از بخش خصوصی در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و دولت بنای رقابت با بخش خصوصی را نداشته بلکه در تمامی حوزه ها حامی این بخش است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اولویت های دولت توجه به حوزه سلامت است، گفت: دولت تدبیر و امید فعال ترین دولت در حوزه درمان بوده است که سعی در تحت پوشش قرار دادن تمامی مردم در خدمات درمانی دارد.

جبارزاده ادامه داد: این هدف دولت به وقوع پیوسته و همه مردم تحت پوشش این خدمات قرار گرفته اند که اجرای طرح تحول نظام سلامت سیاست خوبی در این حوزه بود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تبریز در آینده نزدیک و با افتتاح کامل این بیمارستان قطب درمانی کشور می شود، گفت: این بیمارستان یکی از مجهزترین بیمارستان های کشور خواهد بود و با افتتاح آن می توان شاهد تحولات بالایی در بخش پزشکی استان بود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز در چند سال گذشته نشان داده است که حامی تمامی اطبا و پزشکان بوده و همچنین توجه ویژه ای نیز به رفاه مردم دارد.

جبارزاده با اشاره به اینکه تکمیل این بیمارستان از آرزوهای چندین ساله ما بوده است، گفت: امیدواریم در مدت زمان کوتاه شاهد تکمیل این بیمارستان نیز باشیم تا این استان بتواند به قطب بزرگ پزشکی تبدیل شود که البته بخش درمان و پزشکان استان نیز توانایی خدمات رسانی مناسب را دارند.

وی ادامه داد: البته این امر نیازمند کمک های دولتی و به خصوص سیستم بانکی است زیرا تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی نیاز به حمایت دارند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: البته نمایندگان مجلس نیز باید در جریان قانون گذاری حمایت های ویژه ای برای بخش خصوصی در نظر بگیرند.

افتتاح بیمارستان بین المللی تبریز یاری گر بخش توریست درمانی خواهد بود

علیرضا منادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: افتتاح این بیمارستان گامی در جهت تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که تاکید فراوانی به واگذاری کارها به بخش خصوصی و غیردولتی داشته و دارند.

وی ادامه داد: امروز علاج مشکلات به خصوص در بخش تولید، سپردن کارها به دست مردم است که افتتاح این بیمارستان نمونه حضور بخش غیردولتی در بخش درمان است.

منادی افزود: اگر افتتاح این بیمارستان به عهده بخش دولتی بود به این زودی شاهد افتتاح آن نبودیم زیرا طبق فرمایش رهبری هر زمانی که کارها به مردم واگذار شود شاهد انجام آن به بهترین شکل خواهیم بود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به اینکه افتتاح این بیمارستان می تواند زمینه بخش تبدیل تبریز به قطب درمانی باشد، گفت: با افتتاح این بیمارستان شاهد مراجعه مردم کشورهای همسایه به این بیمارستان خواهیم بود و بدین طریق می توان شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی بود.

افتتاح بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز با حضور هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی

منادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز گفت: این بیمارستان طی یک ماه آینده با حضور احتمالی آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی در تبریز به افتتاح می رسد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با افتتاح این دو بیمارستان شاهد تحول عظیمی در حوزه بهداشت استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مردم از حرف زدن و قول دادن بیزار هستند، گفت: مردم از مسئولان انتظار کار کردن را دارند که البته مهم ترین انتظاری که مردم از دولت تدبیر و امید دارند واگذاری کارها به بخش خصوصی است.

منادی ادامه داد: دولت توانست رشد اقتصادی کشور را که در سال های گذشته به منفی هشت درصد رسیده بود به چهار درصد برساند که این امر نشان از حرکت ویژه دولت دارد که البته نباید از هم اکنون به دولت نمره دهیم بلکه منتظر سایر اقدامات دولت هستیم.