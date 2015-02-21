به گزارش خبرگزاری مهر، شهر نیش سومین شهر بزرگ صربستان از شب گذشته میزبان نخستین رویداد فرهنگی- هنری جمهوری اسلامی ایران شد.

در شب افتتاحیه این جشنواره که با حضور مقامات ارشد فرهنگی و هنری شهر، دانشجویان و گروه بسیاری از علاقمندان در محل سالن اصلی مرکز فرهنگی شهر نیش برگزار شد، فیلم «یک حبه قند» ساخته رضا میرکریمی به نمایش درآمد.

در این برنامه، فیلم‌های سینمایی «یک حبه قند» رضا میرکریمی، «حوض نقاشی» مازیار میری، «اینجا بدون من» بهرام توکلی، «خسته نباشید» افشین هاشمی و محسن قرائی، «ملک سلیمان» شهریار بحرانی، «خیلی دور،خیلی نزدیک» رضا میرکریمی و آثار دیگری از این دست به نمایش گذاشته می‌شوند.

در مراسم آغازین این رخداد فرهنگی و هنری، محمود شالویی رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی گفت: ایران کشوری است که همواره در سطح جهانی با عنوانی فرهنگی شناخته می‌شود و نخبگانی که در دامان آن پرورش یافته‌اند، شهرتی عالم‌گیر پیدا کرده‌اند.

شالویی ادامه داد: فرزانگان ایرانی، نام آوران جهانی‌اند و در شعر و ادب پارسی معانی بلندی چون محبت و معنویت و عشق و عرفان در کنار عقل و منطق پیوند خورده‌ است.

وی از نوابغی چون مولانا، حافظ، سعدی و فردوسی، با اندیشه‌هایی تابناک یاد کرد که در قالب اشعاری نغز و پر محتوا، نقشی ماندگار از خویش برجای نهاده اند .

شالویی در ادامه سینمای ایران را به آینه ای تشبیه کرد که در آن انعکاس فرهنگ، تمدن و زندگی مردم ایران را می توان دید و با تکیه بر ارزش های حقیقی، معنای عمیقی را از زندگی نمایان می سازد.

وی با اشاره به حضور فیلم‌های ایرانی و رقابت در جشنواره‌های معتبر بین المللی، دلیل اقبال عمومی مردم و منتقدین به فیلم ‌های ایرانی را ارایه مفاهیم عمیقی دانست که مطابق ارزش های انسانی با مخاطبان ارتباط درونی برقرار می کند.

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین، صنعت فیلم‌سازی در ایران را پیشرفته و پویا توصیف کرد و اظهار داشت: هنر فیلم‌سازی در ایران خصوصا طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و مخاطبان جهانی را خیره به خود کرده است.

وی تاکید کرد: ارزش و اهمیت فیلم‌های ایرانی به موضوعات مهمی است که با روح آدمی سازگاری دارد و با فطرت او همخوان است و همه به خوبی می‌دانند که در فیلم‌های ایرانی به ارزش های اخلاقی و منش‌های رفتاری اهمیت داده می‌شود و زندگی سالم بر مبنای انسانیت و معنویت مورد تأکید قرار می گیرد.

شالویی با برشمردن فهرستی از فیلم های در نظر گرفته شده برای شب‌های فرهنگی ایران در شهر نیش، به فیلم «یه حبه قند» ساخته رضا میرکریمی اشاره کرد و گفت: در این فیلم بیننده با مجموعه‌ای از آداب و سنن ایرانی‌ها و زندگی محبت‌آمیز اجتماعی آنها از نزدیک آشنا می‌شود و لحظه‌های غم و شادی را به خوبی حس می‌کند.

رایزن فرهنگی ایران در صربستان گفت: لهجه شیرین یزدی و دورنمایی از شهر یزد که در این فیلم نشان داده می‌شود، سیر هنری فیلم را پربارتر می کند و بر زیبائی‌های آن افزوده است.

در این آیین، همچنین دیان دابیچ مدیر امور سینمایی مرکز فرهنگی شهر نیش، ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان و تشکر از رایزنی فرهنگی کشورمان برای برگزاری این جشنواره، ایران را کشوری با فرهنگ غنی و صاحب تمدن درخشان خواند و توان سینمایی ایران پس از انقلاب اسلامی را ستود و از آن به عنوان نقطه اوج صنعت سینمای جهانی یاد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: سینمای ایران و سینماگران ایرانی اکنون در دنیا به خوبی شناخته شده اند و چه از نظر تکنیکی و هنری و چه از نظر محتوایی ارزشمند و قابل ستایش اند.

وی ابراز امیدواری کرد که از این پس به طور مستمر جشنواره فیلم های ایرانی در این شهر برگزار شود و با دعوت از سینماگران ایرانی و برگزاری کارگاه های نقد و نمایش، این ارتباط مستحکم‌تر شود.

در این رخداد فرهنگی- هنری که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان و با همکاری صمیمانه شهرداری نیش صورت پذیرفت، برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی پیرامون ویژگی‌های فرهنگ ایران اسلامی، پخش نماهنگ از توانمندی‌ها و جاذبه‌های گردشگری، نشست ادبی و همچنین نمایش فیلم‌های سینمایی در نظر گرفته شده است.

تلویزیون رسمی شهر نیش و مطبوعات و رسانه‌های مهم این منطقه برنامه‌های فرهنگی کشورمان را پوشش کامل داده اند.

شهر نیش، سومین شهر بزرگ صربستان محسوب می شود که با پایتخت این کشور بیش از دویست و بیست کیلومتر فاصله دارد.