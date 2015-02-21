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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳

حمزه نیاری تاکید کرد؛

ضرورت تردد توام با احتیاط در چهار محور مواصلاتی اردبیل

ضرورت تردد توام با احتیاط در چهار محور مواصلاتی اردبیل

اردبیل – کارشناس مرکز مدیریت راه های استان اردبیل گفت: ضروری است رانندگان در چهار محور مواصلاتی استان با احتیاط تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت حمزه نیاری پیش از ظهر شنبه در حاشیه بررسی وضعیت محورهای مواصلاتی اردبیل تصریح کرد: در پی بارش های آغاز شده از بعد از ظهر روز جمعه تمامی محورهای مواصلاتی استان سفید پوش شده است.

وی افزود: در برخی محورها به دلیل پوشش برف و کولاک شدید سطح محور لغزنده و یخ زده است.

کارشناس مرکز مدیریت راه های استان تاکید کرد: به صورت ویژه در سه گردنه صائین، الماس و حیران کولاک شدید گزارش می شود و در چهار محور مشگین شهر، گرمی، بیله سوار و خلخال رعایت احتیاط در هنگام تردد ضروری است.

حمزه نیاری تصریح کرد: با وجود نمک پاشی و برف روبی جاده ها به دلیل تداوم بارش استفاده از زنجیر چرخ ضرورت ویژه دارد و رانندگان باید تجهیزات امداد زمستانی نیز به همراه داشته باشند.

وی خواستار ممانعت از سفرهای غیر ضروری توسط رانندگان و مسافران شد و افزود: تا حد امکان به دلیل لغزندگی جاده ها رانندگان از مسافرت پرهیز کنند.

کد مطلب 2501867
محمد میرزایی ناطق

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