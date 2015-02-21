ضرورت تردد توام با احتیاط در چهار محور مواصلاتی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت حمزه نیاری پیش از ظهر شنبه در حاشیه بررسی وضعیت محورهای مواصلاتی اردبیل تصریح کرد: در پی بارش های آغاز شده از بعد از ظهر روز جمعه تمامی محورهای مواصلاتی استان سفید پوش شده است.

وی افزود: در برخی محورها به دلیل پوشش برف و کولاک شدید سطح محور لغزنده و یخ زده است.

کارشناس مرکز مدیریت راه های استان تاکید کرد: به صورت ویژه در سه گردنه صائین، الماس و حیران کولاک شدید گزارش می شود و در چهار محور مشگین شهر، گرمی، بیله سوار و خلخال رعایت احتیاط در هنگام تردد ضروری است.

حمزه نیاری تصریح کرد: با وجود نمک پاشی و برف روبی جاده ها به دلیل تداوم بارش استفاده از زنجیر چرخ ضرورت ویژه دارد و رانندگان باید تجهیزات امداد زمستانی نیز به همراه داشته باشند.

وی خواستار ممانعت از سفرهای غیر ضروری توسط رانندگان و مسافران شد و افزود: تا حد امکان به دلیل لغزندگی جاده ها رانندگان از مسافرت پرهیز کنند.