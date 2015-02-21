یک شرکت ارمنستانی وارد بورس انرژی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، مجوز هجدهمین کد سهامدار خارجی بورس انرژی ایران را صادر کرد. بر این اساس یک شرکت ارمنستانی پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود در بورس انرژی ایران را دریافت کرد.

در حال حاضر، شرکت هایی از روسیه، انگلستان، هنگ کنگ، اندونزی، گرجستان، پاکستان، ارمنستان، امارات و هند کد سهامداری بورس انرژی ایران خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کرده اند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : هر شخص خارجی و یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی که متقاضی دریافت کد معاملاتی برای خرید و فروش کالا در بورس انرژی است، باید مدارک مورد نیاز را از طریق یکی از کارگزاران دارای مجوز فعالیت به این شرکت ارسال کند تا شرایط برای صدور کد سهامدار خارجی بورس انرژی فراهم شود.