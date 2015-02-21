افزایش سیلاب و خشکسالی نتیجه تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر ، معصومه ابتکار روز شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با اشاره به اینکه این نمایشگاه با استقبال خوب بخش های خصوصی دولت و همچنین سازمان های مردم نهاد مواجه شد، افزود: در نمایشگاه محیط زیست به موضوعاتی مانند کاهش آلودگی هوا ، حفاظت از منابع آبی، بهینه سازی انرژی ، تنوع زیستی و... پرداخته می شود .

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه محیط زیست از امروز آغاز و تا ۵ اسفند ادامه خواهد داشت، گفت: توجه به این موضوعات باعث رونق اقتصادی وتجارت خواهد شد و همچنین اقتصاد سبز یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی بوده که در نمایشگاه محیط زیست مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نگاه دولت یازدهم توسعه روابط بین الملل با حفظ محیط زیست است، گفت:محیط زیست یک مساله جهانی است و فعالیت هایمان را به سمت جهت گیری های بین المللی بیش ازگذشته انجام می دهیم.

به گفته ابتکار، دولت تدبیر وامید با نگاه مثبت و توجه ویژه ، تمام برنامه ریزی های خود را در راستای پیشرفت اقتصادی، صنعتی و کشاورزی منوط به همراهی و رعایت قوانین زیست محیطی کرده است.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده بسیاری از خسارات های زیست محیطی جبران ناپذیر است بطوریکه در برخی موارد مانع از پیشرفت نیز خواهد شد ، گفت: باید تلاش کنیم تا راههای مختلف برای همراهی توسعه ومحیط زیست را پیدا وجهت گیری ها درسطح بین الملل وملی دراین خصوص گرفته شود.

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی در دنیا به این نتیجه رسیده اند که حرکت به سمت توسعه پایدار بدون حفاظت از محیط زیست امکان پذیر نیست، اظهار داشت:به همین دلیل همه به دنبال راه حلی برای رسیدن به توسعه پایدار، رشد اقتصادی و همچنین تولید وپیشرفت درکنار حفظ محیط زیست هستند.

ابتکار با اشاره به اینکه محیط زیست به علت تغییر اقیلم و تخریب روز به روز آسیب پذیرمی شود گفت: به همین دلایل کاهش بارندگی، خشکسالی و سیل ها رو به افزایش است و جا دارد که برنامه ریزی های اصولی دراین راستا صورت گیرد.



