آخرین دستاوردهای زیست محیطی استان البرز ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور صبح امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه سازمان ها و ارگانهای استان البرز نیز با برپایی غرفه ای به ارائه دستاوردهای زیست محیطی و فضای سبز خود می پردازند.

حسین محمدی مدیرکل اداره کل محیط زیست استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین دستاوردهای زیست محیطی استان البرز و کلانشهر کرج در این نمایشگاه توسط 14 دستگاه اجرایی ارائه شده است.

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: دستاوردهای ارائه شده استان البرز در زمینه آب، هوا، خاک و محیط زیست است و آخرین وضعیت آب و هوا کلانشهر کرج با توجه به جمعیت و وجود کارخانجات بزرگ به علاقه مندان محیط زیست ارائه می شود.

این مسئول از طراحی افق چشم انداز 1404 یاد کرد و افزود: نقش دستگاههای مرتبط در این طرح مشخص شده است.

توجه به مقوله محیط زیست سرمایه گذاری محسوب می شود

وی از حضور تشکل های زیست محیطی استان البرز در چهاردهمین نمایشگاه بین الملی محیط زیست خبر داد و اذعان داشت: ساعتی پیش معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست کشور خانم پروین فرشچی از غرفه استان البرز بازدید کرد.

محمدی از حضور 16 صنعت استان البرز در رابطه با محیط زیست در این نمایشگاه خبر داد و گفت: فضای اختصاص یافته به غرفه استان البرز 357 متر است.