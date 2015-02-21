به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد قاسم طاهری همزمان با آغاز پنجمین سال بهره برداری قطار شهری در دوم اسفند ماه سال جاری افزود: از اسفند ماه سال ۸۹ تاکنون ۱۰۰ میلیون نفر مسافر در خط یک قطار شهری مشهد جابه جا شده اند.

وی با بیان این مطلب که خط یک با ظرفیت جابه جایی روزانه ۱۷۰ هزار نفر مسافر طی ۱۶ ساعت به مسافران سرویس دهی می کند افزود: جابه جایی ۱۵۲ هزار نفر مسافر در شب تولد امام رضا(ع) و ۱۶۵ هزار نفر مسافر در روز شهادت ثامن الحجج(ع) رکورد جابه جایی مسافر را در طول سال به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تعداد واگن ها در ابتدای بهره برداری ۹ دستگاه و امروز در پنجمین سال بهره برداری این تعداد به ۳۶ واگن رسیده است که با توجه به تقاضای مسافران به ۶۰ واگن نیز افزایش خواهد یافت.

طاهری با بیان اینکه در ساعات ترافیک مسافر حداقل سرفاصله زمانی ۵ دقیقه می باشد اظهار کرد:در روزهای تعطیل به دلیل کاهش تعداد مسافر این زمان به ۱۰ تا ۱۲ دقیقه می رسد.

وی در خصوص دستاوردهای شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد از سال بهره برداری تاکنون نیز یادآور شد: کسب جایزه ویژه کیفیت برتر خدمات مسافری در کنگره دو سالانه اتحادیه بین المللی حمل و نقل همگانی (UITP) در سال ۲۰۱۳ در شهر زوریخ سوئیس برای خط یک قطار شهری، ساخت و بهره برداری از دستگاه شستشوی ترن توسط متخصصان شرکت بهره برداری قطار شهری از اهم اقدامات این شرکت می باشد.

قاسم طاهری در ادامه به اجرای مهندسی معکوس قطعات اشاره کرد و گفت: عقد ۱۷ قرارداد ساخت یکسری تجهیزات داخلی به منظور خودکفایی نیز انجام شده است.