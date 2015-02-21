آغاز دور جدید مذاکرات گازی تهران-بغداد/ ایران آماده صادرات گاز شد

حسن منتظر تربتی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات گازی جمهوری اسلامی ایران و عراق، گفت: در شرایط فعلی آخرین مراحل تست و آزمایش خطوط لوله به منظور انتقال گاز طبیعی ایران به عراق در حال انجام است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون با افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز در پارس جنوبی، محدودیتی برای صادرات گاز به این کشور همسایه وجود ندارد، تصریح کرد: در صورت آماده بودن خطوط لوله و تاسیسات عراق، ایران آماده صادرات گاز به این کشور همسایه از اواسط بهار سال اینده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مرحله اوله صادرات گاز به عراق از منطقه نفت شهر ایلام از سال ۱۳۹۴ آغاز خواهد شد، اظهار داشت: با ایجاد انشعاباتی از خطوط لوله ششم سراسری در فاز اول حدود ۷ تا ۱۰ متر مکعب و سپس تا سقف ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عراق صادر خواهد شد.

تربتی با بیان اینکه امکان صادرات گاز از جنوب کشور و از منطقه خرمشهر به عراق هم وجود دارد، اظهارداشت: با احداث خط لوله ای از خرمشهر زیر ساخت‌های انتقال گاز به استان‌های جنوب عراق همچون بصره وجود دارد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با یادآوری اینکه هدف گپذاری صادرات گاز به عراق از منطقه بصره هم حدود ۱۰ میلیون مترمکعب است، خاطرنشان کرد: مذاکرات برای نهایی کردن قراردادهای صادرات گاز به عراق در حال انجام است.

علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران هم امروز از سفر هیئت ایرانی به عراق برای انجام مذاکرات و نحوه اجرایی کردن جزئیات قرارداد صادرات گاز به بصره و بغداد در هفته جاری خبر داده است.

این مقام مسئول افزود: با توجه به این که گروه تروریستی داعش مشکلاتی را برای تاسیسات صادرات گاز ایران به استان دیاله در بغداد ایجاد کرد، این سفر برای برطرف کردن مشکلات امنیتی و نحوه اجرایی کردن جزئیات قرارداد انجام می شود.

به گزارش مهر، براساس توافق بزرگ گازی تهران – بغداد، صادرات گاز به بصره در قالب قراردادی ۶ ساله با حجم ۵ میلیون مترمکعب درروز و یک سال پس از امضای قرارداد (سال ٩٥) آغاز خواهد شد و تا ٣٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.