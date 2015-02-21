به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، گفت: خوشحالیم امروز در آغاز ماه پایانی سال، با مدیران مبارزه با مواد مخدر در ناجا نشستی داریم تا از دستاوردهای این عزیزان در حوزه مبارزه با مواد مخدر بهره‌مند شویم. در این نشست با توجه به اهمیت موضوع، از حضور وزیر کشور نیز به عنوان مهمان ویژه بهره‌مند هستیم.

وی با اعلام اینکه برگزاری چنین نشست‌هایی در روزهای پایانی سال برای جمع‌بندی عملکرد فعالیت‌های انجام شده در طول سال گذشته و همچنین آمادگی برای ورود به سال آینده، بسیار مفید است افزود: مواد مخدر به عنوان آسیب اجتماعی در کشور مطرح است و تلاش‌های زیادی برای مهار و کنترل آن صورت گرفته تا جایی که شهدا و جانبازان زیادی را در امر مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده‌ایم.

فرمانده ناجا افزود: تلاش‌های زیادی در نقاط صفر مرزی و در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود تا این بلای خانمان‌سوز دامن‌گیر ملت شریف ایران نشود.

احمدی‌مقدم با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالش در زمینه مبارزه با مواد مخدر و کاهش چرخه اعتیاد در جامعه مستلزم فعالیت‌های پلیسی، فرهنگی و درمانی است، افزود: وقتی در سال گذشته سرقت رو به افزایش گذاشت، با آغاز به کار قرارگاه سرقت، توانستیم در این زمینه اقدامات موثری انجام دهیم. در مبارزه با قاچاق سوخت نیز در دو ماه گذشته با تمرکز بر هرمزگان، توانستیم از قاچاق سوخت جلوگیری کنیم و برای سال آینده هم بنا را بر این گذاشته‌ایم که موضوع سرقت را در نیمه راه رها نکرده و با حفظ برنامه‌هایی که داشتیم، باز هم برخورد با سارقان در اولویت برنامه‌های نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: مبارزه با معتادان ولگرد، فروشندگان و توزیع‌کنندگان خٌرد مواد مخدر که در ارتباط مستقیمی با افزایش آمار سرقت هستند، در سال آینده برنامه‌های ویژه داریم؛ تا جایی که حتی اگر لازم باشد، پادگان‌های ناجا را بنا بر ماده ۱۶ و ۴۲ برای نگهداری از معتادان ولگرد اختصاص می‌دهیم. درست مانند همان کاری که در سال ۸۴ انجام دادیم.

فرمانده ناجا افزود: ناجا آمادگی دارد حتی واحدهای احتیاط را درگیر مبارزه با مواد مخدر کند تا در بحث جمع‌آوری معتادان ولگرد بتوانند کمک کنند.

احمدی‌مقدم تصریح کرد: مبارزه با سرقت، مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان ولگرد از اولویت‌ برنامه‌های ناجا است، اگرچه تمرکز در مرز نیز از اقدامات همه ساله ما برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور بوده است.