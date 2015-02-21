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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست آغاز به کار کرد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست آغاز به کار کرد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و وزرای محیط زیست سه کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه پیش از ظهر شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و وزرای محیط زیست کشورهای روسیه، لبنان و قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی آغاز شد و تا پنجم اسفند ماه ادامه دارد.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه نمایندگان ۱۳ شرکت خارجی از کشورهای آلمان، لهستان، اتریش، سوئیس، سوئد، فرانسه، فنلاند، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، کانادا، ترکیه و نیوزیلند حضور دارند.

به گفته مجید فدایی این نمایشگاه در مساحتی بیش از ۱۶ هزار متر مربع  و در سالن های ۳۸، ۴۰، ۴۱ و میلاد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود که شرکت های داخلی و خارجی آخرین و جدید ترین دستاوردها و فناوری های خود در زمینه محیط زیست و صنایع مرتبط در بخش های تولیدی و خدماتی را ارائه می کنند.

وی افزود: همچنین در این نمایشگاه امکانات و فناوری های نوین زیست محیطی در بخش های مدیریت کیفیت هوا، آب، خاک و دیگر بخش های مرتبط معرفی می شود.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست با اشاره به راه اندازی مدارس زیست محیطی تصریح کرد: در حاشیه نمایشگاه نحوه راه اندازی این مدارس آموزش داده می شود.

فدایی با بیان اینکه بسترسازی برای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست و معرفی توانمندی های زیست محیطی در بخش خدمات فنی و مهندسی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است یادآور شد: همچنین آشنایی با مدیریت زیست محیطی، سازمان ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، اطلاع رسانی زیست محیطی، ارائه راهکارهای اصولی و علمی برای جلوگیری از تخریب زیست محیطی از دیگر اهداف این نمایشگاه است.

وی تاکید کرد: همچنین ایجاد انسجام بین بخشی برای توانمندسازی پروژه های زیست محیطی، گسترش فرهنگ طبیعت گردی و معرفی انرژی های نو تجدیدپذیر و صنایع سبز از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست است.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست اظهار داشت: در این نمایشگاه مناظره هایی با موضوعات ریزگردها و آلودگی هوا، اجرای طرح گردشگری در آشوراده، بررسی رویکرد تقویت اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده و بررسی طرح های انتقال بین حوضه ای رودخانه ها، سدسازی ها و تفکر سازه ای و مدیریت آب در کشور برگزار می شود.

به گفته وی در پایان این نمایشگاه از شرکت ها و موسسات و غرفه های برتر تقدیر و لوح سپاس ارائه می شود.

کد مطلب 2501879

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