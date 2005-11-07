با وجود برخي نگراني ها به هر چهار وزير پيشنهادي راي مي دهيم

مصباحي مقدم در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : اطلاعات ما نشان مي دهد منابع مالي وزير پيشنهادي نفت، از راه هاي مشروع تامين شده است، اما با توجه به شعار ساده زيستي احمدي نژاد، انتظار نمي رفت وزيري را پيشنهاد دهد كه از سطح رفاه بالايي برخوردار باشد.

وي در عين حال متذكر شد: افرادي كه رييس جمهور معرفي كرد، نسبت به كساني كه قبلا معرفي شده و راي اعتماد نگرفته بودند، از مزاياي بيشتري برخوردارند و رويكرد عمومي نمايندگان ملت، ارايه راي اعتماد به آنها است.

نماينده تهران اگر چه خاطر نشان كرد كه به صورت جدي با نمايندگان در خصوص چهار وزير پيشنهادي احمدي نژاد مذاكره نكرده است، اما گفت : تعامل مثبت قوه مقننه با قوه مجريه حكم مي كند كه با وجود برخي نگراني ها و دغدغه هاي نمايندگان، به هر چهار وزير پيشنهادي احمدي نژاد راي مثبت دهيم.

مصباحي مقدم به تفاوت وزيران معرفي شده توسط احمدي نژاد در حوزه هاي تعهد، تخصص و مديريت اشاره كرد و نگراني ها و دغدغه هاي نمايندگان مجلس را "معرفي افرادي برخوردار از شاخص شايستگي هاي بالاتر" عنوان كرد و يادآور شد: احمدي نژاد، اين خواسته را در معرفي وزيران خود، چندان رعايت نكرده است.

وي تاكيد كرد: مناسب بود احمدي نژاد افرادي با شايستگي هاي بالاتر را معرفي مي كرد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان در خاتمه گفت كه رويكرد نهايي نمايندگان به افراد مذكور، روز چهارشنبه و در نتايج آرا مشخص مي شود.