تغییرات جدید در قیمت رسمی ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با 42 ریال رشد 27,670 ریال، پوند انگلیس با 82 ریال کاهش 42,605ریال و یورو با 56 ریال افت 31,490 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 29,496 ریال، کرون سوئد 3,300ریال، کرون نروژ 3,677ریال، کرون دانمارک 4,221 ریال، روپیه هند 446ریال، درهم امارات متحده عربی 7,534 ریال، دینار کویت 93,626 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,209 ریال، یکصد ین ژاپن 23,248 ریال، دلار هنگ کنگ 3,567ریال، ریال عمان 71,910 ریال، دلار کانادا 22,077 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,381 ریال و لیر ترکیه 11,276 ریال است.

هر روبل روسیه 444 ریال، ریال قطر 7,599 ریال، یکصد دینار عراق 2,334 ریال، لیر سوریه 147ریال، دلار استرالیا 21,707 ریال، ریال سعودی 7,377 ریال، دینار بحرین 73,395 ریال، دلار سنگاپور 20,341ریال و ده روپیه سریلانکا 2,084 ریال قیمت خورد.



همچنین قیمت یکصد روپیه نپال 27,800 ریال، یکصد درام ارمنستان 5,778 ریال، دینار لیبی 20,806 ریال، یوان چین 4,424 ریال، یکصد بات تایلند 85,010 ریال، رینگیت مالزی 7,634 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,918 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,929 ریال، افغانی افغانستان 485 ریال، منات آذربایجان 35,239 ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,874 ریال، سامانی تاجیکستان 5,103 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,393 ریال اعلام شد.