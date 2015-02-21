  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

ادب از دیدگاه علمای اخلاق و اهل معرفت بررسی می‌شود

ادب از دیدگاه علمای اخلاق و اهل معرفت بررسی می‌شود

شانزدهمین نشست از سلسله نشستهای مذهبی حدیث پارسایی با موضوع «ادب از دیدگاه علمای اخلاق و اهل معرفت» یکشنبه ۳ اسفندماه در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای حدیث پارسایی، با اشاره به مباحث ولایی از مجموعه کامل جلسات عالم ربانی و مرجع عالیقدر آیت الله العظمی آقامجتبی تهرانی (ره) است که به مباحث تربیتی از دیدگاه اسلام می پردازد.  

در شانزدهمین نشست حدیث پارسایی که با موضوع «ادب از دیدگاه علمای اخلاق و اهل معرفت» است، به خصائل و ملکات نفسانی، انواع دو گانه حسن ادب، رابطه عقل و حسن ادب در معارف اسلامی و هم چنین رابطه و تاثیرگذاری متقابل عقل و ادب توسط استاد خیرخواه مطرح و به آن پرداخته می شود.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یادشده، ساعت ۱۰ به فرهنگ سرای سرو به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، َکوی ساعی یکم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۸۶۲۷۵ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 2501882
خداداد خادم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها