به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای حدیث پارسایی، با اشاره به مباحث ولایی از مجموعه کامل جلسات عالم ربانی و مرجع عالیقدر آیت الله العظمی آقامجتبی تهرانی (ره) است که به مباحث تربیتی از دیدگاه اسلام می پردازد.

در شانزدهمین نشست حدیث پارسایی که با موضوع «ادب از دیدگاه علمای اخلاق و اهل معرفت» است، به خصائل و ملکات نفسانی، انواع دو گانه حسن ادب، رابطه عقل و حسن ادب در معارف اسلامی و هم چنین رابطه و تاثیرگذاری متقابل عقل و ادب توسط استاد خیرخواه مطرح و به آن پرداخته می شود.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یادشده، ساعت ۱۰ به فرهنگ سرای سرو به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، َکوی ساعی یکم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۸۶۲۷۵ تماس حاصل کنند.