کد رفع خرابی تلفن به ۲۰۱۱۷ تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات استان تهران از تغییر کد سامانه رفع خرابی تلفن ثابت خبر داد.

از این پس مشترکان مخابرات در استان تهران و البرز برای اعلام و رفع خرابی تلفن ثابت خود باید با شماره ۲۰۱۱۷ تماس و شماره تلفن خراب خود را به این سامانه اعلام کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع خرابی تلفن آنان اقدام شود.

پاسخگویی به مشترکان در زمینه رفع خرابی تلفن از طریق سامانه ۲۰۱۱۷ سیستم پاسخگویی مکانیزه در تمام مراکز مخابرات استان تهران و البرز فعال است و مشترکان در تمام مدت شبانه روز می توانند شماره تلفن خراب خود را از طریق تماس تلفن و یا سایت اینترنتی www.tct.ir به سیستم اعلام کنند؛ همچنین در صورت بروز خرابی تلفن در هر نقطه از شهر تهران امکان اعلام خرابی از طریق شماره تلفن ۲۰۱۱۷ وجود دارد.

مخابرات تهران اعلام کرد: هر مشترک قبل از تماس با ۲۰۱۱۷ برای اعلام خرابی تلفن باید از سالم بودن دستگاه تلفن و سیم کشی داخل ساختمان اطمینان پیدا کند.

رفع خرابی داخلی تلفن وظیفه شرکت مخابرات نبوده و در صورتیکه خرابی تلفن بعد از گذشت ۲۴ ساعت رفع نشد مشترکان می توانند به مرکز مخابرات مربوطه مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۰۹۰ واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران تماس بگیرند.