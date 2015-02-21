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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

مجلس مصوب کرد:

دریافت هزینه نصب کنتور حجمي هوشمند چاه‌ها قسطی شد

دریافت هزینه نصب کنتور حجمي هوشمند چاه‌ها قسطی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی مقرر کردند هزینه تهیه و نصب کنتور حجمي هوشمند چاه‌های کشاورزی به صورت اقساط از کشاورزان دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب بندی به وزارت نیرو اجازه داده دادند کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمي هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاه‌ها دریافت و به حساب خزانه واریز كند.

علاوه بر این دو تبصره از لایحه بودجه در خصوص حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن،مالیلات بر در آمد معادن،مالیات بر ارزش افزوده صادرات مواد معدنی، برنامه ریزی برای در آمدهای حاصل از خصوصی سازی شرکت دخانیات و سرمایه گذاری وزارت نیرو در بخش برق و انرِِژی بود.

بر اساس اظهارات ابو ترابی فرد نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت این بندها به عنوان قانون دائمی در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است لذا تا تعیین تکلیف این لایحه در شورای نگهبان این بند ها به کمیسیون تلفیق باز می گردد.

کد مطلب 2501885

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