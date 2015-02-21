به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه با حضور استادان و صاحبنظران حوزه فقه سیاسی، نشست علمی جایگاه مصلحت در فقه شیعه برگزار میشود.
در این نشست که به همت مرکز فرهنگ و سیاست سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار خواهد شد، دکتر داوود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر سیدعلی میرموسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و آیتالله ابوالقاسم علیدوست استاد حوزه و دانشگاه سخنرانی خواهند کرد.
این نشست یکشنبه ۳ اسفند، از ساعت ۱۴ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (واقع در خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، پردیس مرکزی دانشگاه تهران) برگزار خواهد شد.
شرکت در آن برای همه علاقهمندان آزاد است.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۷-۶۶۴۸۸۳۳۶ تماس بگیرند.
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