چهارمین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری نماز در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه گلستان، اظهار کرد: این جشنواره در دو بخش دانشجویی و عموم در اردیبهشت سال ۹۴ برگزار می شود.

وی ادامه داد: رمان، عکس، فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلمنامه نویسی، پویا نمایی یا انیمیشن، محصولات چند رسانه ای و تولیدات سخت افزاری بخش های موضوعی مختلف این جشنواره است که علاقمندان می توانند در آن شرکت کنند.

محمدی در خصوص چگونگی ارسال آثار به دبیرخانه گفت: تمامی شرکت کنندگان آثار خود را با پست سفارشی به آدرس استان گلستان، گرگان، نبش آذر چهارم، ستاد اقامه نماز گلستان با کدپستی ۶۴۸۴۸-۴۹۱۷۷ ارسال کنند.

دبیر چهارمین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری نماز در گلستان ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۲۰ اسفند ماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

حدود ۴۰۰ اثر به این دبیرخانه ارسال شده است

وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ اثر به این دبیرخانه ارسال شده است، افزود: تا ۲۶ بهمن ماه امسال ۲۸۱ اثر به جزء بخش دانشگاهی و دستگاه های اجرایی در دبیرخانه ثبت شده است.

محمدی با اشاره به اینکه ۳۱ استان کشور در این جشنواره اثر داشته اند، تصریح کرد: استان های اصفهان، گلستان و اردبیل بیشترین اثر را تا ۲۶ بهمن به جشنواره ارسال کرده اند.

مدیرستاد اقامه نماز گلستان توضیح داد: در بخش عکس ۷۴ اثر، فیلمنامه نویسی ۶۹ اثر، فیلم کوتاه ۵۸ اثر، پویانمایی ۱۰ اثر، مستند ۲۴ اثر، رمان ۱۷ اثر، سخت افزاری ۵ اثر و چندرسانه ای ۲۴ اثر تا ۲۶ بهمن در دبیرخانه شمارش شده است.

وی در خصوص ایده ها و درون مایه های محتوایی این جشنواره گفت: مصداق ها و چگونگی کمک و یاری از نماز در مشکلات زندگی روزمره و آثار و برکات برای فرد مورد نظر اولین محتوی این جشنواره است.

محمدی گفت: مصداق های عینی و ملموس منکرات و شهوات در زندگی فردی و اجتماعی که توسط نماز تهی و منع می شود و دست کشیدن از هر نوع فعالیت و کار روزمره هنگام اذان و حضور در نماز جماعت اول وقت در مسجد یا نمازخانه به تبع آثار و برکات این عملکرد در زندگی شخصی و کاری فرد مورد نظر از دیگر درون مایه های محتویی این جشنواره است.

وی اذان حلقومی در شرایط زمانی و مکانی متنوع توسط اقشار مختلف بالاخص جوان، تحصیلکرده و مدیر و اثرات و برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی موذن و تاثیرات آن در دعوت شنوندگان به سمت نماز اول وقت و مقایسه آن با اذان رادیویی و غیر حلقومی را از دیگر ایده های این جشنواره عنوان کرد.

محمدی ادامه داد: نمایش آثار و برکات نماز صبح در مسجد به جماعت در زندگی فردی و اجتماعی و مصداق های آرامش قلبی و روحی و روانی در سایه نماز درونمایه های محتوایی این جشنواره است.

دبیر چهارمین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری نماز در گلستان با بیان اینکه همه آثار در اختیار داوران قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: از علاقمندان و هنرمندان و همه اقشار مردم بدون محدودیت سنی، تحصیلی و صنفی دعوت می کنیم تا فرصت باقی مانده آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.