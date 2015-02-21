جن ساکی مدیر ارتباطات کاخ سفید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، «جن ساکی» را به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید معرفی کرد.

ساکی در این پست جدید جایگزین «جنیفر پالمیری» می شود. پالمیری برای کمک به «هیلاری کلینتون» در انتخابات ریاست جمهوری 2016، به کمیته انتخاباتی وی پیوسته است.

در بیانیه ای که کاخ سفید در این رابطه منتشر کرده، اوباما از ساکی به عنوان مشاوری قابل اعتماد و قدیمی یاد کرده است.

ساکی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 سخنگوی کمیته انتخاباتی اوباما بود و در انتخابات سال 2012 نیز مدیر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی اوباما بود.