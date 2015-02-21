اقدامات مودی در تضاد با روند توسعه روابط پکن - دهلی نو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، وزارت خارجه چین اعلام کرد که سفر «نارندرا مودی» نخست وزیر هند به منطقه مرزی مورد مناقشه دو کشور موسوم به ایالت «آروناچال پرادش» در شرق این کشور برای گسترش روابط دوجانبه و حل اختلافات غیرسازنده است.

وزارت خارجه چین در همین رابطه اعلام کرد که اعتراض رسمی خود را به سفر مودی به منطقه مرزی مورد مناقشه دو کشور اعلام کرده است.

در همین رابطه مودی در مراسم گشایش خط راه آهن و ایستگاه برق از سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در زیرساخت های منطقه خبر داد و تاکید کرد مطمئنم که شاهد پیشرفت های بیشتری در پنج سال آتی خواهیم بود.

این اظهارات درحالیست که وزارت امور خارجه چین با اشاره به حاکمیت پکن بر این مناطق تاکید کرده است چین هرگز ایالت خود خوانده آروناچال پرادش را که شامل سه بخش در منطقه خودمختار تبت بوده به رسمیت نمی شناسد.