به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی درباره استعفایش از کمیته فنی فدراسیون فوتبال و شرکت نکردنش در جلسات این کمیته، اظهار کرد: آقای محصص وقتی رئیس کمیته شد، یکبار با من تماس گرفت و خواست که به کمیته برگردم. من هم در رودربایسی و تعارف به او گفتم که اجازه بدهید بیشتر فکر کنم ولی واقعیت این است تا وقتی علی کفاشیان باشد، دیگر به فدراسیون فوتبال بر نمیگردم!
وی تاکید کرد: بحث دشمنی با کفاشیان نیست ولی ارتباطهای این دنیا باید دو سویه باشد نه یک سویه.
عضو پیشین کمیته فنی با بیان اینکه در خصوص اینکه گفته میشود توقع داشته سرمربی تیم امید ایران شود، یادآور شد: بحث توقع نیست. خوب و بد یا کم و زیاد من رزومه سرمربیگری داشتم و در دو، سه مقطع که هیچکس مسئولیت تیم امید را قبول نمیکرد، جلو آمدم و هرچه داشتم برای این تیم گذاشتم.
افاضلی در ادامه، یادآور شد: اعضای کمیته فنی خیلی واضح به من رای دادند تا سرمربی تیم امید باشم ولی کفاشیان این رای را وتو کرد؛ آن هم به دلایلی که خودش میداند و به گذشته مربوط میشود. اگر قرار است اینطور باشد، ترجیح میدهم در فدراسیون نباشم. من در هیچ فعالیتی که از سوی فدراسیون فوتبال تدارک دیده شده باشد حتی کلاسهای مربیگری شرکت نخواهم کرد!
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