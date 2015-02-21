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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

با حضور بالغ بر ۱۰۰۰ ورزشکار؛

مسابقات ووشوی قهرمانی کشور بانوان از فردا در کرمانشاه آغاز می شود

مسابقات ووشوی قهرمانی کشور بانوان از فردا در کرمانشاه آغاز می شود

کرمانشاه- رئیس هیئت ووشوی استان کرمانشاه از برگزاری مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در بخش بانوان به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات ووشوی قهرمانی کشور بانوان از روز یکشنبه، سوم اسفند ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزن کشی مسابقات امروز برگزار می شود، افزود: رقابت ها در سالن امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه به انجام خواهد رسید.

موذنی خاطر نشان کرد: بالغ بر یک هزار ورزشکار از ۳۲ استان کشور در این مسابقات حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه گفت: با حضور ۱۰ نفر از مدال آوران مسابقات جهانی در رقابت ها، قطعا مسابقات در یک سطح کیفی بسیار خوب برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: از استان کرمانشاه نیز دو تیم در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.

موذنی در پایان با اشاره به کسب عنوان چهارمی مسابقات لیگ برتر ووشو توسط تیم پاس قوامین کرمانشاه، آن را یک موفقیت بسیار ارزشمند برای ورزش استان در رشته ووشو معرفی کرد.

کد مطلب 2501895

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