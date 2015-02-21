به گزارش خبرگزاری مهر، مستند چند قسمتی «روایت دیدار» با هدف روایت حاشیه‌های دیدار قشرهای مختلف مردم با مقام معظم رهبری در شبکه مستند سیما تولید می‌شود.

در این قسمت از این مستند که در تهران و تبریز تولید شده، تصاویری متفاوت از ملاقات مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن ماه را به تصویر می‌کشد. قشرهای مختلف مردم نیز به بازگویی حماسه مسجد قزللی و روایت دیدار با رهبر انقلاب می‌پردازند.

در 29 بهمن 1356، که مصادف با چهلم فاجعه 19 دی قم بود در بسياری از شهرها و نقاط کشور از جمله تبریز مجلس ختم و سوگواری برگزار شد. در این روز مردم تبریز در پاسخ به اهانت یک مامور شاه به ساحت مقدس مسجد قزللی بازار تبریز و شهادت یک دانشجوی دانشگاه تبریز، در خیابان اصلی شهر به رهبری روحانیت به ویژه شهید آیت الله قاضی طباطبایی، قیامی عمومی را آغاز کردند.

29 بهمن بنیانگذار روش نوینی بود که بعدها در تاریخ انقلاب اسلامی از آن به عنوان روش «اربعین‌ها» یاد شد و به همین مناسبت هر سال جمعی از مردم آذربایجان شرقی به منظور تجدید بیعت به دیدار مقام معظم رهبری می‌روند.

«روایت دیدار» دوشنبه 4 اسفند ماه، ساعت 20 و به مدت 20 دقیقه از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرار آن نیز سه شنبه 5 اسفند ماه ساعت 10 صبح و پنجشنبه 7 اسفند ماه ساعت 19 خواهد بود.