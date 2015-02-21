واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با تصویب بندی به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(م) تبصره (۳) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نمایند و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

همچنین به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه هاي مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانك ها اقدام نمایند.

همچنین با تصویب پیشنهاد مهرداد بذرپاش نماینده تهران مقرر شد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع باشد.