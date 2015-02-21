مشکلات زیست محیطی یک شبه حل نمی شود/دنبال کارهای نمایشی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه محیط زیست با اشاره به اینکه اقتصاد و رفاه مردم یکی از مولفه های اصلی اقتدار هر کشور است اظهار داشت: آن طور که رهبر معظم انقلاب اشاره کرده اند اقتصاد ایران از دو معضل اتکای شدید به نفت و دولتی بودن رنج می برد که بایستی با برنامه ریزی اصولی این دو چالش را برطرف کرد.

وی رکود، تورم، کاهش بهای نفت، بهره وری پایین عوامل تولید و تحریم های ظالمانه غرب را از دیگر چالش های پیش روی کشور عنوان کرد و افزود: بایستی با سرمایه گذاری و افزایش تولید این مشکلات را برطرف کنیم.

به گفته معاون اول رئیس جمهور در حال حاضر کشور همزمان با این چالش ها با چالش های زیست محیطی از جمله خشکسالی آلودگی هوا و ریزگردها مواجه است و سراسر کشور در حال حاضر با کم آبی روبرو است.

جهانگیری با اشاره به اینکه بسیاری از تالاب های کشور در حال خشک شدن هستند تصریح کرد: دولت یازدهم با تشکیل شورای عالی آب و برگزاری بیش از ۱۰ جلسه در این شورا طرح های مهمی را برای مقابله با کم آبی تهیه کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آلودگی هوای کلانشهرها یکی از معضلات زیست محیطی است که به سلامت مردم آسیب جدی وارد می کند تاکید کرد: از ابتدای دولت یازدهم برای مقابله با آلودگی هوا برنامه ریزی شده و استانداردهای جدید برای خودرو و بنزین تعریف شده است.

به گفته وی تصمیمات جدی برای بهینه سازی مصرف انرژی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و وارد کردن خودروهای دوگانه سوز اقدامات دیگری است که در راستای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در دولت یازدهم انجام شده است.

جهانگیری با اشاره به پدیده ریزگردها اظهار داشت: در حال حاضر ریزگردها و گرد و غبار تعداد زیادی از شهرهای کشور به ویژه اهواز را که قطب مهم اقتصاد و صنعت کشور است، در بر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این پدیده یک روزه در ایران ایجاد نشده است و منشا اصلی آن در سایر کشورهاست، یادآور شد: در سفری که به کشور عراق داشتم با مسئولان این کشور رایزنی هایی درخصوص پدیده ریزگردها انجام دادم اما کشور عراق که خود به شدت درگیر پدیده ریزگردهاست، مدعی است که ریزگردها از سوریه و عربستان وارد عراق می شوند.

جهانگیری با اشاره به طرح ریزی برنامه جامع برای مقابله با پدیده ریزگردها اظهار داشت: تاکنون تعاملات خوبی با کشورهای منطقه در این خصوص داشته ایم.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی مهمترین مصرف‌کننده منابع آب است تصریح کرد: در حال حاضردولت هیچ طرح مهمی در زمینه سدسازی و راهسازی بدون مطالعات و ارزیابی زیست‌محیطی ندارد همچنین طرح‌هایی که پیش از این صورت گرفته است، مانند سد گتوند را برای کنترل زیان‌های زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: همچنین در گفتگوهای بین المللی باید دنبال راهکار باشیم چرا که مسائل زیست‌محیطی مسائل خاص یک کشور نیست و معضل گازهای گلخانه‌ای که تمام دنیا را نگران کرده؛ باید با همکاری کشورهای صنعتی که خود آنها بیشترین سهم را در ایجاد این آلودگی دارند، حل شود.

جهانگیری اظهار داشت : اقتصاد سبز کلید توسعه ای است که سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با چنین شرایطی مطرح کرده‌اند، البته این به معنای عقب‌گرد نیست، باید عدالت و فرصت‌های برابر وجود داشته باشد.

وی در ادامه بر ضرورت حمایت از نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و افزود: حضور، انتقاد و هشدار نهاد های دولتی در مواردی که دولت خطا می کند موجب خوشحالی ما می شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: البته مشکلات زیست محیطی یک شبه قابل حل شدن نیستند و دولت هم به دنبال برنامه های نمایشی و فریب دادن مردم نیست بلکه به دنبال برنامه های اساسی با این مشکلات است که بنابراین همه دلسوزان باید کمک کنند تا کارها به صورت اساسی ریشه یابی شود.

وی استفاده سیاسی و جناحی از پدیده های زیست محیطی مانند محیط زیست را ناصحیح عنوان کرد و افزود: محیط زیست مسئله ای فراجناحی است که بایستی همه دست به دست هم دهند تا بتوان مشکلات آن را برطرف کرد.