«سینما انقلاب» برگزیدگانش را شناخت/ از «مزار شریف» تا «روباه»

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل پایانی چهارمین هم اندیشی سینما انقلاب عصر دیروز جمعه اول اسفند با حضور سینماگران و هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در مجموعه فرهنگی هنری سرچشمه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم از سید ناصر هاشم‌زاده به نمایندگی از استادان حاضر در این همایش تجلیل به عمل آمد، همچنین حجت الاسلام اسماعیل جلالی، میرشمس الدین فلاح هاشمی و حسن شاهنگی نخبگان فکری همراهی کننده این جریان فرهنگی تقدیر شدند.

سید امیر جاوید و جواد طالبی به نمایندگی از برنامه رادیویی «سینما معیار»، سید مرتضی فاطمی و جواد رحمانی از نشریه پنجره و مهدی طوسی به نمایندگی از خبرگزاری تسنیم به عنوان رسانه‌های برتر حامی حرکت سینما انقلاب معرفی شدند.

جاوید کارشناس برنامه رادیویی «سینما معیار» گفت: خیلی خوشحال هستم که در قابی هستم که یک طرف آن استاد هاشم‌زاده قرار گرفته است، من همه این حرکت را در آقای هاشم زاده خلاصه می بینم و در برابر متانت و بزرگواری او تعظیم می کنم و فکر می کنم اگر سینمای ایران یک مُلّا داشته باشد قطعا آقای هاشم زاده است.

در ادامه این مراسم از فیلم «مزار شریف» ساخته عبدالحسن برزیده توسط یکی از فرزندان شهدای این واقعه به نمایندگی از خانواده های شهدای مزار شریف قدردانی شد.

تقدیر هم اندیشی سینما انقلاب به خاطر توجه به مساله مهدویت در سینمای انقلابی در عصر کنونی و توجه به وحدت میان ادیان و مذاهب که بیشتر از هر زمان اولویت است به فیلم «شاهزاده روم» ساخته هادی محمدیان تعلق گرفت.

محمدیان با اشاره به اینکه حرکت سینما انقلاب برای مجموعه سازنده فیلم انیمیشنی «شاهزاده روم» باعث دلگرمی است، گفت: همان طوری که زمان جنگ دشمن سنگر به سنگر برای تصرف خاک و ناموس ما تلاش می کرد و سربازان خمینی کبیر (ره) در برابر آن‌ها ایستادند امروز هم دشمن برای فتح سنگرهای فرهنگی ما تلاش می کند تا قلب و فکر فرزندانمان را تسخیر کند و سربازان رهبر انقلاب در مقابل آن ایستاده اند.

وی در پایان بیان کرد که فیلمش را با دست خالی ساخته است.

فیلم «روباه» ساخته بهروز افخمی دیگر اثر مورد تقدیر چهارمین هم اندیشی سینما انقلاب بود و افخمی با ابراز خوشحالی برای حضور در هم اندیشی سینما انقلاب بیان کرد: خوشحالم که فیلم مورد توجه تماشاچیان واقعی قرار گرفته است، همان کسانی که سال هاست سینما را ترک کرده اند.

فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» ساخته وحید جلیلوند، «سمفونی استیضاح» کاری از محمدعلی شعبانی و «ایران برگر» اثر مسعود جعفری جوزانی دیگر آثاری بودند که به عنوان مجموعه ای از فیلم هایی که با شاخصه ها و معیارهای انقلاب اسلامی حرفی برای گفتن داشتند مورد قدردانی قرار گرفتند.