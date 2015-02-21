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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۸

لطفی در گفتگو با مهر:

همایش زبانشناسی و مطالعات زبان انگلیسی در تبریز برگزار می شود

همایش زبانشناسی و مطالعات زبان انگلیسی در تبریز برگزار می شود

تبریز- نخستین همایش دانشجویی زبانشناسی و مطالعات زبان انجمن علمی زبان انگلیسی در کلانشهر تبریز برگزار می شود.

دبیر اجرایی نخستین همایش دانشجویی زبانشناسی و مطالعات زبان انجمن علمی زبان انگلیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری همایش دانشجویی زبانشناسی و مطالعات زبان انجمن علمی زبان انگلیسی در تبریز اظهار داشت: ایجاد فضای علمی در دانشگاه در مورد زبانشناسی و آشنایی دانشجویان با تحقیقات و تالیفات جدید در حوزه زبانشناسی از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش به شمار می رود.

حامد لطفی با اشاره به موضوعات این همایش اشاره کرد و افزود: واژه شناسی، معنی شناسی، کاربردشناسی، جامعه شناسی زبان، روانشناسی زبان،   زبانشناسی و تاریخ، تحلیل متن، زبانشناسی بیولوژیکی، زبانشناسی و ادبیات، زبانشناسی و فلسفه، زبانشناسی و مطالعات زنان موضوعات اصلی این همایش خواهد بود.

رئیس انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه تبریز همچنین در ادامه با اشاره به زمان و مکان برگزاری نخستین همایش دانشجویی زبانشناسی و مطالعات زبان انجمن علمی زبان انگلیسی افزود: این همایش دوشنبه چهارم اسفند ماه امسال ساعت ۹ صبح در محل سالن همایش های بین المللی استاد شهریار مجتمع دانشگاه آزاد تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 2501901

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