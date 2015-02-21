  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۷

این هفته در شهر کتاب/

کتاب سال توسعه معرفی می‌شود

کتاب سال توسعه معرفی می‌شود

برنامه معرفی کتاب سال توسعه در سال ۹۲ سه شنبه این هفته در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چگونه می‌توان با بهره‌مندی از عقلانیت و فرهنگ و دانش، جاده‌ توسعه را پیمود؟ در چه زمینه‌هایی باید بیشتر سرمایه‌گذاری کرد و شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسب را فراهم کرد تا به توسعه‌ پایدار رسید؟ امروز باید تمامی متفکران و صاحب‌نظران و دانشگاهیان و علاقه‌مندان به تعالی معنوی و مادی ایران اسلامی، تلاش‌های جدی در این حوزه را سرلوحه‌ کارها‌ی خود قرار دهند.

شهر کتاب در حوزه‌ فرهنگ و اندیشه، تلاش‌هایی داشته و قرار است از سال جاری، فعالیت‌های بیشتری را در امر توسعه‌ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ ایرانی طراحی و انجام دهد.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه این هفته به معرفی بهترین کتاب سال ۱۳۹۲ در زمینه‌ توسعه اختصاص دارد که با حضور متفکران و صاحب‌نظران در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد. بایزید مردوخی، محسن رنانی، علی میرزایی و مهدی فیروزان در این برنامه درباره کتاب‌ سال توسعه سخنرانی خواهند داشت.

این نشست با همکاری مجله‌ نگاه نو برگزار می‌شود و در این مراسم، جایزه‌ مهتاب میرزایی نیز به برگزیدگان این جایزه در سال جاری اهدا می‌شود.

این برنامه سه شنبه ۵ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می شود.

کد مطلب 2501903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها