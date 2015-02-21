به گزارش خبرگزاری مهر، چگونه میتوان با بهرهمندی از عقلانیت و فرهنگ و دانش، جاده توسعه را پیمود؟ در چه زمینههایی باید بیشتر سرمایهگذاری کرد و شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسب را فراهم کرد تا به توسعه پایدار رسید؟ امروز باید تمامی متفکران و صاحبنظران و دانشگاهیان و علاقهمندان به تعالی معنوی و مادی ایران اسلامی، تلاشهای جدی در این حوزه را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
شهر کتاب در حوزه فرهنگ و اندیشه، تلاشهایی داشته و قرار است از سال جاری، فعالیتهای بیشتری را در امر توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی طراحی و انجام دهد.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه این هفته به معرفی بهترین کتاب سال ۱۳۹۲ در زمینه توسعه اختصاص دارد که با حضور متفکران و صاحبنظران در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد. بایزید مردوخی، محسن رنانی، علی میرزایی و مهدی فیروزان در این برنامه درباره کتاب سال توسعه سخنرانی خواهند داشت.
این نشست با همکاری مجله نگاه نو برگزار میشود و در این مراسم، جایزه مهتاب میرزایی نیز به برگزیدگان این جایزه در سال جاری اهدا میشود.
این برنامه سه شنبه ۵ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
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