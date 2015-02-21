برف زندگی روزمره مردم آذربایجان غربی را دچار اختلال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف این نعمت الهی که از ساعت ۲۰ شامگاه گذشته در آذربایجان غربی با بارش باران آغاز شد، هم اکنون منجر به تعطیلی مدارس، مسدود شدن راههای مواصلاتی روستایی، کندی تردد در محورهای دورن و برون شهری شده است.

در این راستا هم اکنون شاهد تعطیلی مدارس نوبت صبح و عصر شش شهرو ۱۰ منطقه آموزش و پرورش آذربایجان غربی هستیم بطوریکه مسدود شدن محورهای روستایی در این منطقه نیز گزارش شده است، که هم اکنون راهداران در حال بازگشایی محورها هستند.

هر چند طی دی و بهمن ماه امسال مردم مناطق مختلف استان شاهد بارش برف و باران نبودند ولی از روز گذشته در پی ورود یک سامانه بارش زای قوی، دمای هوای استان به صورت محسوس در حال کاهش است و زمینه خوشحالی کشاورزان را فراهم کرده است.

افت محسوس دما در مرکز و شمال آذربایجان غربی

بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی این سامانه زمینه بارش برف در نقاط مختلف آذربایجان غربی را فراهم کرده که با توجه به دامنه دار بودن بارشها طی روزهای آینده مردم آذربایجان غربی افت محسوس دما به میزان هفت تا ۹ درجه سانتی گراد در مناطق مرکزی و شمالی را تجربه می کنند.

ولی در حال حاضر بازگشایی محورهای مسددود شده روستایی در شمال و مناطق مرکزی آذربایجان غربی در اولویت مدیریت راهداری آذربایجان غربی قرار گرفته و شهرداری ها بخصوص در ارومیه نیز هم اکنون در حال نمک پاشی خیابانها برای جلوگیری از یخ زدگی محورها است.

از اوایل صبح امروز رانندگان نیز که در سطح شهر و محورهای ارتباطی استان تردد می کنند مجبور به استفاده از تجهیزات زمستانی بخصوص در گردنه های برف گیر آذربایجان غربی از جمله گردنه قوشچی شده اند ولی بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی تردد در همه محورهای مواصلاتی امکان پذیر است.

احتمال کولاک شدید در برخی گردنه های آذربایجان غربی

بر اساس اعلام این مرکز هم اکنون در جاده های کوهستانی از جمله قوشچی در محور ارومیه- سلماس بارش برف شدید گزارش شده ولی تردد در این محور به کندی در جریان بوده که احتمال کولاکی بودن گردنه در ادامه ساعات روز داده می شود.

در این راستا مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی با توجه به وضوعیت بارشها و ادامه بارشها در مناطق کوهستانی استان از مردم در خواست کرده در صورت ضروری نبودن از سفر در محورهای برون شهری خوددداری و در صورت نیاز حتما خودروها را به زنجیر چرخ تجهیز و وسایل گرمایشی به همراه داشه باشند.

همچنین بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی این نهاد در حال آماده باش کامل برای کمک به مسافران در راه مانده و اسکان آنها در مراکز جاده ای بوده و وسایل گرمایشی و پذیرایی از آنها در این مراکز فراهم بوده که در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

ارتفاع ۲۰ سانتی متری برف در آذربایجان غربی

ارتفاع ریزشهای جوی که از شب گذشته در اغلب نقاط آذربایجان غربی آغاز شده، هم اکنون بالغ بر ۲۰ سانتی متر گزارش شده که ضمن خوشحالی کشاورزان، امیدواری مردم را برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه بیشتر کرده است، بطوریکه همه مردم آرزوی بارش برف برای نجات دریاچه از خشکی کامل داشتند.

بر اساس اعلام پلیس راه آذربایجان غربی هم اکنون در گردنه های قوشچی، زمزیران و مائین بلاغ، کولاک شدیدی وجود داشته که رانندگان باید برای تردد در این محورهای همه اصول ایمنی تردد را راعایت کنند تا شاهد تصافات رانندگی در این شرایط آب و هوایی نباشیم.

هم اکنون در همه محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی اکیپهای راهداری در حال برفروبی و نمک پاشی محورهای برای جلوگیری از لغزنده شدن محورهای برون شهری بوده و محورهای روستایی نیز با تلاش رهداران در حال بازگشایی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سلماس اعلام کرده بارش سنگین برف که از اوایل شب گذشته در تمام مناطق سلماس آغاز شده و هم اکنون نیز با شدت تمام ادامه دارد، راه ارتباطی ۸۵ روستای بخش کوهسار و ۶۵ روستای بخش مرکزی با مرکز شهرستان را قطع کرده است.

مدارس ۱۰ منطقه آموزشی آذربایجان غربی تعطیلی هستند

بر اساس اعلام اداره كل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به علت بارش سنگین برف و یخبندان در معابر عمومی، مدارس ۱۰ منطقه آموزش و پرورش استان تعطیل اعلام شد.

در اطلاعيه اداره کل آموزش و پرورش استان آمده است: به علت شدت بارش برف و کولاک مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در ارومیه، خوي، سلماس، سیلوانا، صومای برادوست، نازلو و انزل در نوبت صبح و بعد ازظهر، امروز شنبه ۲ اسفند ماه تعطیل است.

بر اساس اين اطلاعيه، مدارس ابتدایی شهری و روستایی شهرستان بوکان در سری صبح، مدارس ابتدایی و راهنمایی شهری و روستایی شهرستان چالدران در سری صبح و بعد از ظهر و مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان ماکو در نوبت صبح، امروز شنبه ۲ اسفند ماه تعطیل است.