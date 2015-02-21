امدادرسانی به ۳۴۱ نفر گرفتار شده در برف و کولاک اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقی صبح شنبه در بازدید از پایگاه های امداد و نجات محورهای مرکز استان افزود: این تعداد مسافر در ۲۴ ساعت گذشته توسط امداد گران جمعیت هلال احمر استان در محورهای مواصلاتی استان امدادرسانی شده اند.

وی با ااره به امدادرسانی در محورهای نیر به سراب، خلخال به اسالم، لاهرود به مشکین شهر و نمین به آستارا تصریح کرد: این تعداد مسافر در محورهای مواصلاتی مختلف استان در ۶۸ دستگاه خودرو گرفتار برف و کولاک شده بودند.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل از این تعداد بیش از ۶۲ دستگاه خودرو با ۳۱۳ نفر سرنشین توسط نجاتگران هلال احمر استان رهاسازی شده اند.

وی از اسکان و تغذیه ضروری ۲۵ نفر گرفتار شده در برف و کولاک خبر داد و ادامه داد: این مسافران در محور نیر به سراب گرفتار شده بودند که که با اسکان اضطراری آنها، به این مسافران تغذیه اضطراری شامل نان، خرما، بیسکویت و کنسرو داده شد.

صادقی همچنین از امدادرسانی به یک زن حامله در یکی از روستاهای نیر و انتقال این فرد به مراکز درمانی توسط نجاتگران هلال احمر خبر داد.