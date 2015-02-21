بارش برف سنگین منجر به تعطیلی مدارس فیروزکوه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف سنگین که از شب گذشته آغاز شده و تا به امروز کماکان ادامه دارد، علاوه بر تعطیلی مدارس، مردم و رانندگان را غافلگیر کرده و موجب اختلال در تردد و سایل نقلیه همچنین رفت و آمد شهروندان شده است.

سرهنگ محمد حسن محمدی با صدور اطلاعیه ای از رانندگانی که در سطح شهر و یا محور های مواصلاتی شهرستان فیروزکوه تردد می کنند خواست با توجه به لغزندگی جاده ها بویژه گردنه های برف گیر با احتیاط و سرعت مطمئنه بدور از هرگونه شتاب زدگی حرکت کرده و ضمن رعایت حال عابرین پیاده با مامورین مستقر در جاده ها ومعابر همکاری لازم را داشته باشند.

گفتنی است هم اکنون به همت عوامل راهداری و پلیس تمامی محور های مواصلاتی شهرستان فیروزکوه شامل گردنه گدوک در محور فیروزکوه-مازندران، گردنه بشم در محور فیروزکوه -سمنان،گردنه امین اباد در محور فیروزکوه -دماوند باز است و تردد در ان جریان دارد.