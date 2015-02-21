به گزارش خبرگزاری مهر، ناشنوایان قشری از هر جامعه ای محسوب می شوند که به دلیل عدم شنوایی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، این قشر از جامعه نه تنها در برقراری ارتباط بلکه در یافتن شغل نیز با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند. اما دستکش های جادویی برای تسهیل ارتباط ناشنوایان با محیط اطراف ساخته شده اند که می توانند تحول عظیمی را در این عرصه به پا کنند.

ناشنوایان معمولا با حرکات دست یا زبان اشاره به برقراری ارتباط با دیگران می پردازند تا بتوانند معانی و مفهوم کلمات را با کمک حرکات دست و اشاره به سایرین منتقل کنند. این در حالی است که افراد معدودی نیز به زبان اشاره آشنایی دارند و قادر به درک زبان ناشنوایان هستند. اکنون مخترعان فرانسوی موفق به ساخت گجت متفاوتی شده اند که حرکات(زبان اشاره در ناشنوایان) را تبدیل به صدا می کند تا این دستکش از یک دستکش معمولی تبدیل به یک دستکش جادویی شود.

این دستکش به ناشنوایان اجازه می دهد تا با سایرین که اطلاعی از زبان اشاره (حرکات و دست ها) ندارند به سادگی ارتباط برقرار کنند. این دستکش حرکات دست ها را به ترکیبی از صدا تبدیل می کند. دستکش هوشمند مجهز به حسگر بوده و با کمک یک اپلیکیشن که به اسمارت فون متصل می شود به ناشنوایان اجازه می دهد تا با محیط اطراف خود به ارتباط بپردازند.



هنگامی که شخص ناشنوا این دستکش را به دست می کند، سنسورها فعال شده و به ترجمه حرکات دست ها می پردازد. سپس حرکات با کمک یک میکروفون به صدا ترجمه شده و به شخص مقابل منتقل می شود. در نتیجه، حرکات دست های ناشنوایان قابل شنیدن می شود. شخص مقابل ناشنوایان نیز به سادگی و با کمک همین میکروفون به ارتباط با شخص ناشنوا می پردازد. کلماتی که مخاطبان ادا می کنند به صورت ترکیبی از هجاها و الفبا بر روی اسمارت فون ظاهر می شود.

این گجت نه تنها ارتباط ناشنوایان با دیگران را تسهیل می کند بلکه باعث می شود تا بیکاری و افسردگی میان این قشر از جامعه نیز کاهش پیدا کند.