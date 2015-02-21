  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

مطلبی فر در گفتگو با مهر:

بارش برف در آذربایجان شرقی تا دو روز آینده ادامه دارد

بارش برف در آذربایجان شرقی تا دو روز آینده ادامه دارد

تبریز - مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: بارش برف در آذربایجان شرقی تا دو روز آینده ادامه دارد.

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزش باد شدید نیز در اغلب شهرها و نیز تبریز وجود دارد، گفت: هم اکنون دمای هوای تبریز دو درجه زیر صفر است و هریس نیز با هشت درجه زیر صفر سردترین شهرستان استان است.

وی گرم ترین شهرستان استان را نیز جلفا با ۱۱ درجه بالای صفر اعلام کرد و گفت: از دیروز سامانه بارشی شدیدی وارد استان شده و همچنان این سامانه فعال است و بارش ها در شامگاه امروز به بیشترین میزان خود می رسد.

مطلبی فر با اشاره به اینکه بارش ها در بیشتر نقاط استان متناوب است، گفت: سطح جاده ها یخبندان است و باید رانندگان با تجهیزات کامل به رانندگی بپردازند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: از شامگاه جمعه بر میزان وزش باد افزوده شده و این کاهش دما تا دوشنبه شب ادامه دارد.

کد مطلب 2501910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها