بارش برف در آذربایجان شرقی تا دو روز آینده ادامه دارد

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزش باد شدید نیز در اغلب شهرها و نیز تبریز وجود دارد، گفت: هم اکنون دمای هوای تبریز دو درجه زیر صفر است و هریس نیز با هشت درجه زیر صفر سردترین شهرستان استان است.

وی گرم ترین شهرستان استان را نیز جلفا با ۱۱ درجه بالای صفر اعلام کرد و گفت: از دیروز سامانه بارشی شدیدی وارد استان شده و همچنان این سامانه فعال است و بارش ها در شامگاه امروز به بیشترین میزان خود می رسد.

مطلبی فر با اشاره به اینکه بارش ها در بیشتر نقاط استان متناوب است، گفت: سطح جاده ها یخبندان است و باید رانندگان با تجهیزات کامل به رانندگی بپردازند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: از شامگاه جمعه بر میزان وزش باد افزوده شده و این کاهش دما تا دوشنبه شب ادامه دارد.