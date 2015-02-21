صدور اولین پروانه مطب آنلاین برای وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر در مراسم رونمایی از سامانه صدور پروانه مطب آنلاین که با حضور وزیر بهداشت رئیس کل سازمان نظام پزشکی و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت و نظام پزشکی برگزار شد اولین پروانه مطب آنلاین به صورت رسمی برای وزیر بهداشت صادر شد.

براساس این گزارش با رونمایی از این سامانه در هزینه های صدور پروانه مطب و همچنین اتلاف وقت پزشکان برای مراجعه حضوری به سازمان نظام پزشکی جلوگیری خواهد شد.

براساس اعلام مسئولان سازمان نظام پزشکی هر پزشک با مراجعه شبانه روزی به این سامانه می تواند با ثبت نام و دریافت کد فعال سازی که به تلفن همراه او ارسال می شود نسبت به صدور پروانه مطب خود به صورت آنلاین اقدام کند.