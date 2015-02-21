نفت و صنعت دارو زمینه جدید همکاری ایران و قبرس

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در دیدار با وزیر انرژی، تجارت و توریسم قبرس، گفت: موقعیت جغرافیایی و بهره مندی ایران از امکانات فراوان از جمله ۱۰ بندر بین المللی، ۷۶ فروند کشتی باری و نیز فرودگاههای بین المللی جهت حمل و نقل بار و مسافر بستر مناسبی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای دنیا دارد و این در شرایطی است که ایران تنها کشوری در منطقه خاورمیانه است که با ۱۵ کشور مختلف همسایه بوده و مزیت های مناسب دارد.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: ایران تنها به عنوان یک بازار نباید نگریسته شود، بلکه همکاری های چند جانبه می تواند زمینه ساز دستیابی به بازارهای همسایه باشد.

وی تصریح کرد: عزم سیاسی در جهت ایجاد شرایط مناسب تجاری با کشورهای مختلف فراهم است و بنابراین هیات تجاری قبرس نیز می تواند راهکارهای توسعه همکاری با شرکت های ایرانی را بررسی نماید.

به گفته شافعی، همکاری های چند جانبه میان تجار ایران و قبرس در زمینه های نفت و گاز، توریسم، حمل و نقل جاده ای و ریلی و هتل سازی در دستور کار قرار گرفته و می تواند افزایش حجم روابط تجاری دو کشور را محقق کند.

همچنین در این دیدار، "یورگیوس لاکوتریپیس" وزیر انرژی، تجارت و توریسم قبرس نیز از عزم این کشور برای گسترش روابط تجاری با ایران خبر داد و گفت: شرکت های فعال در زمینه های مختلف آماده ارائه توانمندی ها و بررسی روش های همکاری با همتایان ایرانی هستند.

وی افزود: ایجاد پرواز مستقیم بین شهرهای ایران و قبرس، لازمه تبادل کالا، خدمات، گردشگر و تجار بین دو کشور است و بر این اساس باید زیرساخت های لازم را فراهم کرد.

لاکوتریپیس به فعالیت قبرس در اکتشاف و پالایش نفت در قسمت های جنوبی این کشور اشاره و خاطرنشان کرد: فرصت های تشویقی و مالیاتی امکان بهره گیری از تجربیات شرکت های ایرانی فعال در زمینه های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز را فراهم می آورد که امیدواریم ایران در این عرصه با حضور در مناقصات بین المللی بتواند ورود پیدا کند.

وزیر انرژی، تجارت و توریسم قبرس، همکاری ها در بخش های کشتی‌رانی، هتل سازی، دارویی و بهداشتی، توریسم و کالا را خواستار شد و گفت: کشور قبرس با مساحت کم یک موقعیت استثنایی بین سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا دارد که به نظر می رسد برای افزایش حجم تجارت خارجی ایران نیز مناسب باشد.

همچنین در این نشست، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز نقش قبرس در اتحادیه اروپا و عزم مقامات سیاسی دو کشور را در توسعه روابط تجاری مهم ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته مناسبات بین المللی ایران بدون احتساب نفت و گاز حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که امیدواریم تبادلات تجاری با قبرس نیز بتواند این رقم را افزایش دهد.

وی افزود: حضور گردشگران بین المللی در سواحل مدیترانه و استفاده از امکانات کشور قبرس می تواند بازار مناسبی برای ارائه صنایع دستی و خشکبار ایرانی باشد و تجار دو کشور می توانند در این زمینه فعالیت مناسبی داشته باشند.