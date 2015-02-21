به گزارش خبرنگار مهر، وجود بیش از دو هزار و ۶۰۰ میراث فرهنگی در این استان و ۷۲۰ اثر تاریخی، ۲۹۹ بقعه متبرکه در کنار طبیعت زیبای استان با وجود ۱۰ درصد آب کشور و جنگل فراوان، کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان یک مقصد جدید گردشگری معرفی کرده است.

این سرزمینی کوهستانی با ۱۶ هزار و ۲۶۴ کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع بوده و به دلیل قرار گرفتن در بین استانهای اصفهان، چهار محال وبختیاری، فارس، بوشهر و خوزستان به عنوان کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور شناخته شده است.

وجود دو نوع آب و هوای سردسیری و گرمسیری در این استان بر زیبایی آن افزوده است به طوری که در زمانی که گلهای بهاری در مناطق گرمسیری روییده اند در مناطق سردسیری برف، کوهها و دشتها را سفید پوش کرده و فاصله این دو آب و هوای متفاوت کمتر از یک ساعت است.

با این حال به رغم کمبود زیرساختها، در نوروز گذشته همه دستگاههای اجرایی استان تلاش کردند تا این کمبودها کمتر دیده شود و شاهد برنامه ریزی بهتری نسبت به سالهای اخیر در خدمات رسانی به مسافران نوروزی بودیم.

بهداشت اماکن گردشگری، امنیت و وجود خدمات لازم در این اماکن، امدادرسانی، اسکان، امنیت جاده ها و ... از جمله مواردی بود که دستگاههای متولی تلاش کردند تا وضعیت این شاخص ها را ارتقا دهند.

امسال نیز مسئولین تلاش می کنند که با همکاری و هماهنگی فرا دستگاهی و برنامه ریزی دقیق، کمبود زیرساختها را جبران کنند و نوروز پر خاطره و همراه با آرامشی را برای مسافران این دیار رقم بزنند و بر این اساس امروز دو کارگروه گردشگری و ترافیک با این هدف در استان برگزار شد.

رشد سالیانه ورود گردشگران به کهگیلویه و بویراحمد

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ازهم اکنون آماده استقبال از مسافران نورزوی است.

پژمان نیک اقبال صبح شنبه در نشست شورای گردشگری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این استان در سالهای اخیر به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری در جنوب کشور معرفی شده و سالیانه بر گردشگران و مسافران نوروزی آن افزوده می شود.

وی بیان کرد: گردشگری یکی از محور های توسعه این استان است و توسعه گردشگری می تواند به توسعه اقتصادی استان منجر شود.

نیک اقبال اظهار داشت: در سال گذشته جزء استانهای برتر در زمینه ستاد تسهیلات سفر بوده ایم و امسال هم تلاش خواهیم کرد با رفع نواقص گذشته وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان از جمله وجود جنگل، رودخانه ها و چشمه های فراوان، دشتهای سرسبز و ... در استان گفت: این ظرفیتهای در جنوب کشور بی نظیر است.

معاون استاندار استان همچنین به ظرفیت های روستاهای استان برای توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی دقیق می توان این ظرفیتها را بالفعل کرد و سهم گردشگری را در اقتصاد روستایی افزایش داد.

وی همچنین وجود ۳۰۰ بقعه متبرکه را یکی دیگر ازظرفیتهای استان برای رشد گردشگری مذهبی دانست و خواستار استفاده از این ظرفیت مهم شد.

رشد هشت درصدی مدارس اسکان در استان

مدیرکل آموزش و پروش استان هم در این نشست از رشد هشت درصدی مدارس اختصاص یافته به اسکان مسافران نوروزی در این استان خبر داد.

هادی زارع پور گفت: در سال گذشته تعداد ۱۹۰ مدرسه با یک هزار و ۴۰۰ کلاس درس به اسکان مسافران اختصاص یافته بود.

وی بیان کرد: در سال جاری این تعداد به ۲۲۲ مدرسه با یک هزار و ۷۰۰ کلاس درس افزایش یافته است.

زارع پور اظهار داشت: ۱۵ درصد نیز فضای آماده برای موارد اضطراری پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: در تعطیلات نوروز امسال ۱۱۸ هزار نفر درمدارس این استان اسکان داده شدند.

زارع پور افزود: این تعداد شامل ۲۳ هزار و ۵۴۲ خانوار فرهنگیان ودیگر گروههای مسافران نوروزی است که درمدارس اسکان یافتند.

تعداد چادرهای سلامت در نوروز دو برابر می شود

رییس مرکز فوریت های پزشکی استان هم از آمادگی امدادگران اورژانس برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی خبرداد.

جلال پورانفرد افزود: تعداد چادرهای سلامت در نوروز امسال از سه به شش چادر افزایش می یابد.

وی بیان کرد: آمبولانسهای امدادرسان نیز در همه محورها مستقرخواهند شد و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس هم در ورودی شهر یاسوج استقرار خواهد یافت.

پورانفرد اظهار داشت: برای امداد هوایی نیز تفاهم نامه ای با اورژانس استان فارس منعقد شده و در صورت لزوم از آنها کمک خواسته می شود.

وی وجود نقاط کور در برخی محورهای ارتباطی را یکی از مشکلات در تماس با اورژانس اعلام کرد و خواستار رفع این مشکل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیگر دستگاههای اجرایی این استان نیز در حال برنامه ریزی آماده سازی خود برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی بوده و در این استان همه برای حضور میهمانان نوروزی لحظه شماری می کنند.