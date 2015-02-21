  1. استانها
  2. قم
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

احمدی به مهر خبر داد:

مسابقات فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور امروز در قم آغاز می‌شود

مسابقات فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور امروز در قم آغاز می‌شود

قم - دبیر هیئت فوتبال استان قم از آغاز مسابقات فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور با حضور ۵ تیم از جمله ۲ تیم قمی از عصر امروز در قم خبر داد.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال مرحله گروهی لیگ قهرمانی نونهالان باشگاه‌های کشور از امروز در قم آغاز می‌شود و ۵ تیم از جمله دو تیم از استان قم با هم مسابقه می‌دهند.

وی افزود: باشگاه سیاه جامگان قم میزبانی از این مسابقات را بر عهده دارد و قرار است این مسابقات پس از قرعه کشی، در ورزشگاه تختی قم به انجام برسد و دو تیم بر‌تر این مسابقات به مرحله بعد صعود می‌کنند.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال صبای قم نیز در این گروه با همشهری خود سیاه جامگان همگروه است و به غیر از این ۲ تیم قمی، تیم‌های آبفای اصفهان، کانون کرج و علم و ادب همدان با نمایندگان قم در یک گروه قرار گرفته‌اند.

احمدی بیان داشت: صبا قهرمان فصل گذشته لیگ نونهالان قم شد تا سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد اما سیاه جامگان با سهمیه آزاد در مسابقات شرکت کرد و فدراسیون فوتبال نیز با درخواست میزبانی باشگاه سیاه جامگان قم موافقیت کرد.

وی عنوان کرد: پس از برگزاری مسابقات دوره‌ای بین این ۵ تیم در ‌‌‌‌نهایت ۲ تیم جواز حضور در مرحله بعدی این مسابقات را به دست می‌آوردند و پس از برگزاری رقابت‌های دور دوم در ‌‌‌‌نهایت ۴ تیم راهی لیگ بر‌تر نونهالان کشور می‌شوند.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: فوتبال قم فصل گذشته در مسابقات نونهالان کشور نماینده‌ای نداشت اما امیدواریم با حضور دو تیم در رده سنی نونهالان، یک تیم در رده نوجوانان و ۲ تیم در رده جوانان، شاهد صعود نمایندگان قم به لیگ بر‌تر باشیم.

احمدی افزود: تیم‌های پایه باشگاه صبا نیز در حال حاضر در لیگ‌های دسته اول و بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور حضور دارند و تیم امید صبای قم نیز با کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ دسته اول امید از سال آینده در لیگ بر‌تر امید کشور مسابقه می‌دهد.

کد مطلب 2501914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها