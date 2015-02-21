علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای فوتبال مرحله گروهی لیگ قهرمانی نونهالان باشگاههای کشور از امروز در قم آغاز میشود و ۵ تیم از جمله دو تیم از استان قم با هم مسابقه میدهند.
وی افزود: باشگاه سیاه جامگان قم میزبانی از این مسابقات را بر عهده دارد و قرار است این مسابقات پس از قرعه کشی، در ورزشگاه تختی قم به انجام برسد و دو تیم برتر این مسابقات به مرحله بعد صعود میکنند.
دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال صبای قم نیز در این گروه با همشهری خود سیاه جامگان همگروه است و به غیر از این ۲ تیم قمی، تیمهای آبفای اصفهان، کانون کرج و علم و ادب همدان با نمایندگان قم در یک گروه قرار گرفتهاند.
احمدی بیان داشت: صبا قهرمان فصل گذشته لیگ نونهالان قم شد تا سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد اما سیاه جامگان با سهمیه آزاد در مسابقات شرکت کرد و فدراسیون فوتبال نیز با درخواست میزبانی باشگاه سیاه جامگان قم موافقیت کرد.
وی عنوان کرد: پس از برگزاری مسابقات دورهای بین این ۵ تیم در نهایت ۲ تیم جواز حضور در مرحله بعدی این مسابقات را به دست میآوردند و پس از برگزاری رقابتهای دور دوم در نهایت ۴ تیم راهی لیگ برتر نونهالان کشور میشوند.
دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: فوتبال قم فصل گذشته در مسابقات نونهالان کشور نمایندهای نداشت اما امیدواریم با حضور دو تیم در رده سنی نونهالان، یک تیم در رده نوجوانان و ۲ تیم در رده جوانان، شاهد صعود نمایندگان قم به لیگ برتر باشیم.
احمدی افزود: تیمهای پایه باشگاه صبا نیز در حال حاضر در لیگهای دسته اول و برتر فوتبال باشگاههای کشور حضور دارند و تیم امید صبای قم نیز با کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ دسته اول امید از سال آینده در لیگ برتر امید کشور مسابقه میدهد.
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