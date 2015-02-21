به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابراهیم صالح شهرستانی وزیر علوم عراق در بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به موفقیت این دانشگاه در حوزه هوافضا و طراحی و ساخت ماهواره گفت: بسیار علاقه مندیم از ظرفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طراحی و ساخت ماهواره استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به همکاری اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق بر لزوم تقویت همکاری علمی و دانشگاهی میان این دو کشور تاکید کرد.

وزیرعلوم کشور عراق اظهار داشت: طی سال های گذشته سیستم آموزش عالی عراق صدمات زیادی از تروریسم خورده است و چند سالی است که توانسته ایم فعالیت سیستم آموزش عالی خود را به طور مجدد شروع کنیم.

وی ضمن ابراز همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بنا داریم یک دانشگاه جدید در حوزه نفت و گاز در شهر بصره تاسیس کنیم و باتوجه به پروژه های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتظار داریم همکاری های بسیار مفیدی در این زمینه با این دانشگاه داشته باشیم.

شهرستانی خاطرنشان کرد: تاکنون دانشجویان ما بیشتر به دانشگاه های کشورهای آمریکا و استرالیا اعزام می شدند که برنامه داریم دانشجویان خود را به دانشگاه های کشور ایران اعزام کنیم.

وی پیشنهاد کرد دوره های آموزشی مشترک میان ایران و عراق به زبان انگلیسی برقرار شود و ادامه داد: یکی از پیشنهادات ما برای اعزام دانشجویان عراقی به ایران براین اساس است که این دانشجویان اولین سال تحصیلی خود را در عراق بگذرانند و سال های دوم و سوم تحصیل خود را به کشور ایران فرستاده شوند و به طور مجدد سال چهارم تحصیل خود به کشور عراق باز گردند.

وزیر علوم کشور عراق از تدریس استادان ایرانی در دانشگاه های کشور عراق استقبال کرد و گفت: باتوجه به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دو دانشگاه کربلا و کوفه همکاری دارد اما اولویت ما همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه فنی و مهندسی بغداد است.

وی با بیان اینکه وزارت علوم عراق از دانشگاه های معتبر بین المللی لیستی تهیه کرده است، تصریح کرد: از دانشگاه های کشور ایران نیز لیستی تهیه شده است و بنابراین ما در زمینه بورسیه تحصیلی با دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران همکاری داریم و بنا داریم دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد را نیز به این همکاری ها اضافه کنیم.

شهرستانی اضافه کرد: عراق به دلیل محدودیت های بودجه ای قادر به اعزام تعداد زیادی دانشجو بورسیه به خارج از کشور نیست و این درحالی است که در گذشته سهمیه بورسیه خارج این کشور 20 هزار نفر بود که در سال جاری میلادی این رقم تا حدودی کاهش یافته و امیداوریم در سال آینده میلادی این سهمیه افزایش یابد.

وی تاکید کرد: پیشرفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه طراحی و ساخت ماهواره برای ما بسیار قابل توجه است و امیداوریم دراین زمینه با شما همکاری داشته باشیم.