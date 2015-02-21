برگزاری سومین نمایشگاه ملی اسباب بازی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی از ۱۱ تا ۱۵ اسفند ماه با حضور ده ها شرکت تولید کننده و خدماتی بازی و اسباب بازی ایرانی، در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود و در آن صدها اسباب بازی طراحی و تولید شده ایرانی و همچنین بازی‌های بومی مناطق مختلف کشور، عرضه و به نمایش مخاطبان به ویژه کودکان و خانواده ها قرار می گیرد.

در این نمایشگاه انواع اسباب بازی‌های فکری، آموزشی، توپی، وسایل بازی همچون اسکوتر، اسکیت، اسباب بازی‌های باطری دار، اسباب‌بازی‌های الکتریکی، ربات‌ها، چرتکه ها، انواع پازل‌ها، انواع بازی‌های مکعبی سه بعدی، وسایل بازی رنگ شناسی، خمیر بازی، بازی های آموزشی، انواع اسباب بازی پلاسکویی، انواع اسباب بازی‌های پسرانه انواع ماشین و کامیون، سه چرخه، رالی اسپرت و انواع عروسک‌ها، ماشین و کامیون، سه چرخه، رالی اسپرت و ده ها مورد دیگر ارائه و در معرض دید علاقه‌مندان بویژه کودکان و والدین قرار خواهد گرفت.

در این نمایشگاه صرفا اسباب بازی و تولیداتی که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی طراحی و تولید شده و برای رشد و شکوفائی کودکان مفید است، عرضه می شود.

یکی از اهداف برگزاری سومین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی که همزمان با هفته های پایانی سال و در آستانه ورود به سال نو برگزار می شود، ترغیب و تشویق خانواده ها به کادو دادن به فرزندان به جای عیدی بصورت پول نقد است تا به این صورت هم فرهنگ اسلامی ایرانی کادو دادن را به فرزندان آموزش داد و هم زمینه رشد خلاقیت آنها را تقویت کرد

معرفی اسباب بازی‌های مؤثر در رشد جسمی و ذهنی کودکان، آشنایی تولید‌کنندگان اسباب بازی با نیازهای این قشر، ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی و ترویج مبانی اصولی ارتباط آگاهانه، یکپارچه سازی فعالیت های حوزه اسباب بازی، ایجاد فرهنگ انتخاب درست اسباب بازی و ایجاد فضای فرهنگی در توسعه سرگرمی و اسباب بازی، برخی دیگر از مهمترین اهداف برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بازی و اسباب بازی است

در این نمایشگاه برنامه های مختلف تلویزیونی از جمله شبکه پویا حضور خواهند داشت و بصورت زنده از نمایشگاه برنامه منعکس خواهد کرد

همچنین برنامه بازدید گروهی دانش آموزان از نمایشگاه نیز طراحی شده و به همه این دانش آموزانی که به این روش از نمایشگاه بازدید کنند، کارت اعتباری خرید با تخیفیف ۱۵ درصدی اهداء می شود.

قرار است در حاشیه سومین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی، برنامه های متنوعی نیز برای کودکان و والدین آنها به اجرا گذاشته شود.

مشارکت کنندگان در این نمایشگاه، تولیدکنندگان اسباب بازی و سرگرمی، تولیدکنندگان بازی های کمک آموزشی، دست اندرکاران توزیع اسباب بازی و سرگرمی، تولید کنندگان تجهیزات و مواد اولیه تولید و ساخت اسباب بازی و سرگرمی و ارائه کنندگان خدمات بازرگانی هستند.

سومین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی از ۱۱ تا ۱۵ اسفند ماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ (هشت شب) در سالن نمایشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.