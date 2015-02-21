عضویت ۱۰ عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در کابینه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد معتمدی در مراسم بازدید وزیر علوم کشور عراق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، افزود: مقام معظم رهبری و رییس جمهور کشور تاکید زیادی بر همکاری ایران با کشور عراق دارند بنابراین ما نیز امیداواریم با همکاری دولت عراق بتوانیم با دانشگاه های این کشور ارتباط بیشتری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این چارچوب همکاری های جدیدی با دانشگاه های کشور عراق شروع کرده است.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشت: این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه صنعتی ایران است و از نظر تعداد دانشجو نیز بزرگترین دانشگاه صنعتی کشور بشمار می رود.

معتمدی تاکید کرد: رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی های داخلی و خارجی همواره جزء رتبه های یکم تا سوم بوده است.

وی با اشاره به انجام پروژه های علمی و کاربردی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به دیگر دانشگاه های کشور گفت: درحال حاضر بیشترین تعداد طرح های کلان ملی در این دانشگاه درحال انجام است.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشت: این دانشگاه طی سال های مختلف مدیران زیادی را تحویل کشور داده است و تاکنون بیش از ۱۰ عضو هیات علمی این دانشگاه جزء کابینه دولت بوده اند.

لازم به ذکر است، هیات همراه وزیر علوم کشور عراق از دانشکده های مختلف و پروژه ابر رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.