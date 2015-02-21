شایعه ورود بیماری ابولا به بیجار صحت ندارد

نبی الله مهدویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از در خصوص شایعه ورود بیماری ابولا به این شهرستان گفت: متاسفانه شایعاتی در خصوص ورود بیماری ابولا به شهرستان و مرگ یکی از شهروندان بر اثر این بیماری شنیده می شود که این خبر صحت ندارد.

وی افزود: اصلی ترین علت مرگ این شهرند بیجاری عارضه قلبی بوده که البته ویروس آنفولانزای H1N1 نیز تشدید کننده این بیماری بوده است.

وی اضافه کرد: آزمایش‌های انجام شده از خانواده و نزدیکان متوفی نشان داده که هیچ یک از اعضا و نزدیکان این فرد به آنفلوآنزای نوع H1N1 مبتلا نشده‌اند و اقدامات پیشگیرانه در خصوص آنان انجام شده است.

وی همچنین در خصوص ابتلای دو تن دیگر از شهروندان به آنفولانزای H1N1 گفت: خبر ابتلای دو تن از شهروندان به این ویروس هنوز تایید نشده است و آزمایش های انجام شده برای بررسی بیشتر به مرکز استان ارسال شده است.

وی اضافه کرد: در صورت تایید این بیماری توسط متخصصان استان مراتب برای بررسی و اقدامات لازم به سطح بالاتر ارجاع داده می شود.

مهدویان همچنین شایعاتی که مبنی برکمبود امکانات بیمارستان امام حسین(ع) در خصوص بستری این بیماران بی اساس دانست و بیان داشت: بیمارستان امام حسین(ع) در شرایط عادی به سر می برد و آماده خدمت به همشهریان است.

وی به راه های انتقال این بیماری اشاره کرد و گفت: ويروس های انفلوآنزا به طور عمده از شخص مريض به شخص سالم از راه سرفه و عطسه انتقال می يابد.

رئیس مرکز بهداشت بر رعایت صول بهداشتی تاکید کرد و بیان داشت: شستن دست ها بصورت مرتب و منظم با آب و صابون، و گرفتن دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه و استفاده از ماسک تا حد زیادی می تواند از بروز این بیماری جلوگیری کند.

وی همچنین از ارسال پیامک انبوه به کلیه شهروندان در همین راستا خبر داد و اظهار داشت: برای پیشگیری از انتقال بیماری آنفولانزا و رعایت اصول بهداشتی پیامک انبوه برای همه شهروندان ارسال شده است و در مراکز و خانه های بهداشت نیز پوستر های آموزشی نصب شده است.

مهدویان در پایان سخنان خود رعایت اصول بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه را در شیوع آنفلوآنزایH1N1 بسیار موثر دانست و گفت: با رعایت نکات بهداشتی دیگر جای نگرانی نیست و شهروندان در این خصوص از انتشار اخبار کذب که موجب ایجاد رعب و وحشت میان مردم می‌شود اجتناب کنند.