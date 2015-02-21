سفیر چین از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره ) بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید سفیر چین در ایران با تاکید بر اینکه ایران و چین درگذشته ۲ تمدن بزرگ و تاثیر گذار در منطقه هستند و در مسیر جاده ابریشم بوده اند، خواستار گسترش روابط تجاری و اقتصادی و سیاسی با ایران و لزوم گسترش همکاری بین ایران و چین شد.

وی همچنین به موقعیت ممتاز قزوین در راه های ارتباطی و مواصلاتی و صنعت و گردشگری اشاره کرد و با ابراز خوشحالی از آموزش زبان فارسی و تحصیل دانشجویان چینی در دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره )خواستار تمدید سنوات دانشجویان و تخصیص امکانات ورزشی بیشتری به دانشجویان و تمدید مدت ویزای تحصیلی دانشجویان شد.

روح الله بیات - معاون بین الملل دانشگاه امام خمینی (ره) گفت: از اینکه دانشجویان چینی این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب می کنند، خوشحال هستم و هم اکنون ۱۰۸ دانشجوی چینی در این دانشگاه تحصیل می کنند که ۱۰۰ نفر آنان در مرحله آموزش زبان بوده و ۸ نفرنیز وارد رشته شده اند.

بیات نیز در پایان آغاز سال نو چینی را به دولت و ملت چین تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد سال نو چینی سرآغاز تحولات دو جانبه خوبی برای دو کشور باشد.

در پایان این دیدار سفیر چین که همسر و مسئول فرهنگی سفارت چین در ایران نیز او را همراهی می کردند، گفت: ما در آستانه آغاز سال چینی هستیم و در چین یک سنت قدیمی است که هر کجای جهان که هستیم به سرزمین مادری خود برگردیم، ما از طرف دولت و ملت چین سلام های گرم و صمیمانه خودرا تقدیم به دولت و ملت ایران و رئیس دانشگاه بین المللی و اساتید و دانشجویان می کنیم.

گفتنی است در این بازدید یک روزه، سفیر چین و هیئت همراه از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) و مرکز آموزش زبان فارسی بازدید و با دانشجویان چینی دیدار و گفتگو کردند و از نزدیک با نحوه آموزش و امکانات این دانشگاه آشنا شدند.