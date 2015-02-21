پروازهای فرودگاه ایلام لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف که از عصر دیروز در مناطق مختلف استان آغاز شده و تا به امروز نیز ادامه دارد، در شهرها و روستاهها به حدود ۲۰ سانتی مترو در ارتفاعات شمالی استان به حدود ۴۰ سانتی متر می رسد.

مجتبی بیاتی مدیر فرودگاه شهر ایلام طی اطلاعیه ای اظهار داشت: پرواز شماره ۸۴۰ و ۸۴۱ مسیر ایلام ـ تهران و بر عکس تهران ـ ایلام به سبب بارش شدید برف و یخبندان و شرایط نا مساعد جوی طی امروز صبح در این استان لغو شده است.

مدیرکل بحران استانداری ایلام نیز در صبح شنبه طی اطلاعیه ای گفت: با توجه به برودت هوا، یخبندان، لغزندگی معابر و خیابانها، همه مدارس نوبت صبح امروز در ایلام، حومه سیروان، ایوان، آسمان آباد و دهستان کارزان و شهرستان ملکشاهی و چوار تعطیل است.

احمد کرمی افزود: کارکنان دستگاه های اجرایی و بانک ها نیز با یک ساعت تاخیر سر کار خود حاضر شدند.