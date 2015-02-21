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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

ارزانی بیرگانی:

دستفروشان تا نهم اسفند ماه از هسته مرکزی اهواز خارج می شوند

دستفروشان تا نهم اسفند ماه از هسته مرکزی اهواز خارج می شوند

اهواز - فرماندار اهواز گفت: در ستاد ساماندهی دستفروشان اهواز تصمیم گرفته شد تمامی دستفروشان تا نهم اسفندماه جاری از هسته مرکزی شهر خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ارزانی بیرگانی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی شهر اهواز با موضوع ساماندهی هسته مرکزی شهر اظهار کرد: تاکنون در این خصوص جلسات مختلفی برگزار شده است  تا وضع دستفروشان در شهرستان اهواز به خصوص در هسته مرکزی اصلاح شود.

وی، ایجاد سد معبر و عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی را از جمله دلایل تصمیم گیری خروج دستفروشان از هسته مرکزی شهر اهواز عنوان و بیان کرد: تاکنون شکایات متعددی از سوی مردم به مراجع مختلف ارسال شده است.

ارزانی افزود: شهرداری اهواز اقدام به شناسایی دستفروشان کرده است و مکانهایی را نیز برای ادامه فعالیت و استقرار آنها در نظر گرفته است.

فرماندار اهواز تاکید کرد: به استناد تبصره یک ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری مکلف به جلوگیری از ایجاد سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و ... بوده و موظف است توسط ماموران خود نسبت به رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر اقدام کند.

 

کد مطلب 2501926

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