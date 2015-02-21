شرط قطع وابستگی بودجه به نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه مقیمی با اشاره به تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشور، گفت: امروز زمان آن رسیده که دولت از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفت دست بکشد و با برقراری تعاملی شفاف و مناسب با فعالان اقتصادی به رشد اقتصادی بالاتر دست یابد.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران افزود: عملکرد دولت در زمینه نرخ تورم قابل قبول است و در مواردی حرکت برای خروج از رکود صورت گرفته، اما در این مسیر قطعا اصلاحاتی می تواند صورت گیرد.

وی تصریح کرد: نکته مهم در خصوص سر و سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور، گذر کردن از موانع و گلوگاه‌هایی است که در شرایط فعلی بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته و باید هر چه زودتر این موانع برداشته شود؛ بنابراین اگر قرار است تحولی صورت گیرد، حتما باید گام به گام و با برنامه ریزی و تحلیل مناسب رخ دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: آینده کاری را باید مطابق با تصمیم‌هایی که گرفته می شود، پیش بینی کرد تا زودتر بتوان به نتایج دلخواه رسید اما به طور قطع الگوبرداری از برخی تصمیمات اشتباه می تواند لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد ایران وارد کند.

مقیمی گفت: هیچکس انتظار ندارد که به سرعت تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور حل و فصل شود، ضمن اینکه تاکنون دولت به دلیل اینکه اقتصاد کشور برپایه نفت چیده شده و مبنای اصلی آن اقتصاد نفتی بوده، احساس وابستگی به بخش خصوصی نداشته و بنابراین نگاه تعامل میان دولت و بخش خصوصی کمرنگ دیده می شود.

وی تصریح کرد: حدود 70 درصد از اقتصاد کشور دولتی است و تا زمانی که دولت خود را مبرا از بخش خصوصی بداند، نمی تواند به درک مشترک برای اداره بهتر اقتصاد با فعالان اقتصادی برسد.

مقیمی گفت: امروز دولت باید نیازمندی خود به بخش خصوصی را احساس کند تا اگر قرار است قسمتی از درآمدهای دولت از طریق مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تامین شود، تعامل و همکاری با بخش خصوصی به بهترین شکل رخ دهد.